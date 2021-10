WTA Courmayeur 2021: entry list con quattro top 20, Camila Giorgi, Jasmine Paolini e Martina Trevisan

Poche ore fa è stata rilasciata l’entry list del torneo WTA 250 di Courmayeur, inserito nell’ultima settimana precedente finali di Billie Jean King Cup (a Praga) e di seguito WTA Finals (a Guadalajara). Contemporaneo all’evento, anch’esso sul veloce, di Cluj-Napoca, quello valdostano può vantare un campo partenti di tutti rispetto.

Prevista infatti la presenza della greca Maria Sakkari, della svizzera Belinda Bencic, della tunisina Ons Jabeur e della kazaka Elena Rybakina. Tutte presenze di top 20 pienamente in linea con le attese: la corsa ai posti per la qualificazione alle Finals è ancora ben più che aperta, e probabilmente lo sarà anche allora. Di certo l’organizzazione potrà gioire per l’approdo contemporaneo di una semifinalista Slam, una vincitrice della medaglia d’oro olimpica e di una delle giocatrici più spettacolari che la WTA abbia al proprio interno.

Al via ci saranno anche tre italiane certe: oltre a Camila Giorgi, Jasmine Paolini e Martina Trevisan possono apprezzare il frutto di queste settimane nelle quali il ranking WTA le premia (anche se per la seconda, dopo Indian Wells, a meno di un nuovo exploit ci sarà un crollo verticale dovuto alla scadenza dei punti del Roland Garros 2020). Al momento il cut off è posto alla posizione numero 76, quella occupata dalla belga Greet Minnen.

Oltre ai 21 accessi diretti (che potrebbero diventare 22 se non si rivelasse necessario alcuno special exempt), entreranno sei qualificate e quattro wild card, due delle quali, per le regole della WTA, dovranno andare a top 20 della graduatoria mondiale. Le altre due andranno a italiane, come da accordi organizzazione-FIT.

ENTRY LIST WTA 250 COURMAYEUR 2021

Maria Sakkari (GRE, 10)

Belinda Bencic (SUI, 12)

Ons Jabeur (TUN, 16)

Elena Rybakina (KAZ, 17)

Danielle Collins (USA, 28)

Sara Sorribes Tormo (ESP, 35)

Camila Giorgi (ITA, 37)

Liudmila Samsonova (RUS, 42)

Petra Martic (CRO, 45)

Shuai Zhang (CHN, 49)

Alison Riske (USA, 50)

Katerina Siniakova (CZE, 51)

Clara Tauson (DEN, 52)

Tereza Martincova (CZE, 53)

Jasmine Paolini (ITA, 61)

Martina Trevisan (ITA, 68)

Ann Li (USA, 71)

Dayana Yastremska (UKR, 72)

Nuria Parrizas Diaz (ESP, 73)

Saisai Zheng (CHN, 75)

Geret Minnen (BEL, 76)

Foto: LaPresse / Olycom