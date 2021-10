WTA Cluj-Napoca II 2021: Halep e Kontaveit avanzano verso le semifinali, Kostyuk travolge Raducanu

Si sono conclusi, in maniera estremamente rapida, i quarti di finale al secondo WTA 250 di Cluj-Napoca della stagione, questa volta con svolgimento a livello indoor. Il tutto è dovuto a una serie di partite rapidissime che hanno fatto seguito all’unica disputata su tre set nella giornata.

L’incontro appena citato è quello tra la svedese Rebecca Peterson e l’ucraina Lesia Tsurenko, vinto dalla scandinava per 6-2 3-6 6-3 in poco meno di due ore e un conto complessivo di break che ammonta a 14, 8 dell’una e 6 dell’altra.

Per Peterson ci sarà l’estone Anett Kontaveit, che continua a marciare spedita verso la sua caccia personale alle WTA Finals, raggiungibili soltanto vincendo il torneo. Nettissimo il suo 6-3 6-1 sull’altra ucraina Anna Kalinina. La tunisina Ons Jabeur, che osserva da lontano, si è espressa con un simpatico tweet circa la questione.

Dall’altra parte del tabellone, procede senza alcun problema Simona Halep: la padrona di casa fa, se possibile, un rumore ancora più ampio piegando con un 6-1 6-1 che non necessita di spiegazioni la connazionale Jaqueline Cristian. La vittoria dell’evento di casa è l’unico torneo che la può far restare nelle prime 20.

La sfida, però, non sarà a Emma Raducanu: la britannica, che in Romania ha origini, esce sconfitta in meno di un’ora dalla terza delle ucraine ancora in gara, Marta Kostyuk, che ha cinque mesi e poco meno in più di lei, anche se frequenta il circuito WTA da diverso tempo in più. Neanche un’ora serve per chiudere il confronto, con un netto 6-2 6-1.

Foto: LaPresse