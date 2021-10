Volley, Superlega 2021-22: una convincente Trento vince per 3-0 contro Verona nella prima partita stagionale

La Itas Trentino inizia nel miglior modo possibile la stagione nella prima giornata di Superlega 2021/22. La squadra di coach Angelo Lorenzetti ha infatti battuto Verona Volley per 3-0 (25-16; 29-27; 25-23). Prestazione convincente alla BLM Group Arena per una squadra che ha cambiato tanto rispetto alla passata stagione, a partire dall’addio al loro capitano Simone Giannelli, passato a Perugia.

Avvio subito forte per i trentini che, pur senza Alessandro Michieletto nel sestetto titolare, si portano subito sul 14-6 nel primo parziale. Dopo un tentativo di rimonta della formazione veneta allenata da Radostin Stoytchev, uno dei tanti grandi ex di questa sfida, Trento riesce a gestire con sicurezza il finale di set, chiuso sul 25-16 dopo un errore in attacco dello schiacciatore bulgaro Asparuh Asparuhov.

Secondo set in sostanziale equilibrio fino al 13-13 quando la squadra di casa tenta l’allungo, riuscendosi a portare fino al 21-16 guidata dagli attacchi di Matey Kaziyski (un altro ex del match). Verona rientra fino a portarsi in vantaggio sul 23-24. Battaglia di nervi nella fase finale di parziale, in cui subentra anche Michieletto. Grazie a un attacco dello schiacciatore della nazionale e a un ace del solito Kaziyski, Trento riesce a vincere 29-27

Terzo parziale sugli stessi binari del secondo, con Verona che con molti cambi nel sestetto riesce a tenere il ritmo dei trentini. I veneti pagano qualche errore in attacco di troppo e una grande prestazione in difesa del libero tedesco Julian Zenger, perdendo anche questo set per 25-23. L’attacco dello schiacciatore italiano Daniele Lavia sigilla il 3-0 finale in questo già importante posticipo della prima giornata di Superlega.

Miglior realizzatore dell’incontro per i padroni di casa l’eterno Kaziynski con 16 punti ed un più che positivo 53% in attacco, ma non ha sfigurato neppure l’opposto Giulio Pinali (9 e 50%). Ai veneti non sono bastate invece le 18 marcature del giovane sloveno Rok Mozic.

Foto: Photo LiveMedia/Lorena Bonapace