Volley, Superlega 2021-2022. Big match Trento-Civitanova: vale più l’entusiasmo o la voglia di riscatto?

Entusiasmo o voglia di riscatto, cosa vale di più nella partita clou della terza giornata di campionato? L’Itas Trentino che ha appena alzato la Supercoppa e la Lube Civitanova, reduce dalla doppia sconfitta interna con Piacenza in campionato e con Monza nella semifinale di Coppa si trovano di fronte domenica alle 18 per il primo big match della stagione che arriva presto ma potrebbe già indirizzare in qualche modo la stagione di una o dell’altra squadra, in particolare se i marchigiani dovessero uscire battuti dal Palasport trentino.

Di sicuro l’inerzia è tutta a favore della squadra di Lorenzetti, uscita galvanizzata dalla due giorni di Civitanova ma guai a fidarsi della Lube che ha le armi per rimettersi in fretta in carreggiata: spettacolo assicurato.

L’altro incontro che ruba l’occhio in questo turno è quello di Modena dove la Leo Shoes PerkinElmer debutta tra le mura amiche per ospitare la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. La squadra modenese, dopo la sconfitta al debutto di Monza e il turno di riposo, è a caccia del primo successo stagionale, mentre i calabresi hanno vinto a Taranto e perso in casa contro Trento al termine di una gara giocata in altalena. Si gioca sabato alle 20.30 e sarà curioso vedere di nuovo il PalaPanini gremito nel giorno del ritorno di Bruno e del debutto di Leal e Abdel-Aziz tra le mura amiche, con tanto Brasile dall’altra parte della rete.

Bella sfida anche a Piacenza dove la Gas Sales Bluenergy, che ha iniziato benissimo la sua stagione con un doppio successo, ospita un’altra formazione che è partita con il piede giusto, l’Allianz Milano che due settimane fa ha debuttato battendo Monza in un derby accesissimo. Piacentini favoriti ma Milano non starà certo a guardare. La speranza è di vedere tanto azzurro in campo: Romanò, Porro, Mosca da una parte, Recine e Scanferla dall’altra. Si gioca sabato alle 18.

Sfida casalinga per una delle grandi protagoniste di questo inizio di stagione, il vero Volley Monza che ha saputo battere in sequenza prima Modena al debutto in campionato e poi Civitanova in semifinale di supercoppa. La sconfitta in finale non ha sicuramente spento gli entusiasmi in casa brianzola e sarà Taranto, reduce dalla convincente vittoria di Ravenna, a mettere alla prova la squadra di Eccheli.

Caccia al primo successo stagionale per tre nelle altre due partite in programma. Domenica alle 15.30 si gioca Verona-Cisterna: i veneti hanno sbattuto contro due big finora, mentre Cisterna arriva dalla doppia sconfitta con Perugia, più che onorevole e Padova, non senza rimpianti. In cerca della prima vittoria anche la Consar RCM Ravenna che sarà di scena sul campo di una Kioene Padova che ha sicuramente qualcosa in più dei romagnoli e vorrà vendicarsi per le tante sconfitte subite nella passata stagione. Squadre in campo domenica alle 18.

