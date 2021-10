Volley, Superlega 2021-2022: prima giornata. Tocca a Monza tenere a battesimo la corazzata Modena

La rivelazione della scorsa stagione e la protagonista annunciata di quella che sta per iniziare si trovano subito di fronte, nella prima giornata di regular season di una Superlega stellare che scatta con un primo turno spalmato su quattro giorni. Fari puntati su Monza, dove il Vero Volley di Eccheli, semifinalista lo scorso anno, tiene a battesimo la Leo Shoes PerkinElmer Modena di Bruno, Ngapeth, Leal, Abdel-Aziz e chi più ne ha più ne metta. Partita che si preannuncia spettacolare in programma domenica alle 18.

Il primo incontro della stagione spetta ai campioni d’Italia della Lube Civitanova, che saranno di scena questo pomeriggio alle 18 sul campo della Kioene Padova, a trazione tedesca. La squadra di Blengini parte nettamente favorita ma non potrà permettersi distrazioni. L’altra big del torneo, la Sir Safety Conad Perugia, debutta tra le mura amiche domani alle 18 contro Cisterna, che non ha nessuna intenzione di ripetere l’anonima stagione passata, anche perché quest’anno ci sono due retrocessioni. Curiosità per vedere i primi vagiti di Perugia targata Nikola Grbic e per la prima volta dopo tanti anni senza Atanasijevic.

La quarta incomoda, la Itas Trentino debutterà solo martedì sera, per la concomitanza con il Festival dello Sport, affrontando Verona, di Stoytchev: l’incrocio sarà completato dalla presenza di Kaziyski, altro ex, in casa Trento. Domenica pomeriggio alle 15.30 l’ambiziosa Gas Sales Bluenergy Piacenza di Lorenzo Bernardi e del forte opposto Lagumdzjia ospita la Consar RCM Ravenna, uno degli “oggetti misteriosi” di questo campionato, con tanti debuttanti a questi livelli.

Il programma è completato dal “derby del sud” tra la neopromossa Prisma Taranto e la grande rivelazione della stagione passata, la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, che quest’anno parla soprattutto brasiliano: altra sfida interessante e molto accesa. Riposa l’Allianz Milano.

