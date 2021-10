Volley, Supercoppa Italiana: Trento tramortisce Perugia e vola in finale contro Monza

Trento ha soppiantato Perugia con un roboante 3-0 (25-21; 25-21; 25-23) nella semifinale della Supercoppa Italiana 2021 di volley maschile andata in scena all’Eurosuole Forum di Civitanova. Era l’annunciato big-match di questa giornata, ma si è risolto con il dominio dei dolomitici: i parziali dei tre set esprimono un incontro decisamente equilibrato e intenso, ma i ragazzi di coach Angelo Lorenzetti hanno avuto sempre in mano il pallino del gioco riuscendo anche a rimontare 3-4 punti nelle prime due frazioni e hanno espresso un livello di gioco decisamente più convincente, imponendosi contro quella che sembrava essere la grande favorita della vigilia.

Molti davano per già scritta una finale tra Civitanova e Perugia, infine a disputare l’atto conclusivo saranno Monza (all’esordio assoluto nella competizione, capace di eliminare i Campioni d’Italia con un secco 3-1) e Trento (al suo ottavo atto conclusivo, ha vinto soltanto quelli del 2011 e del 2013). Trento è stata brava a rimontare da 12-9 e 17-15 nel primo set, da 8-4 nella seconda frazione. Una prova di forza da parte dei vice campioni d’Europa, che al momento condividono il primo posto in classifica di SuperLega proprio con gli umbri. I Block Devils escono con le ossa rotte e non potranno inseguire il terzo sigillo consecutivo.

Trento ha adottato l’ormai sempre più chiacchierato modulo a tre schiacciatori: Daniele Lavia finto opposto (11 punti, 50% in attacco), Alessandro Michieletto (10 punti) e Matey Kaziyski (15 punti, 3 muri) di banda. Eccellente regia di Riccardo Sbertoli, che ha mandato in doppia cifra anche i centrali Marko Podrascanin e Srecko Lisinac (10 punti a testa). Simone Giannelli, grande ex della vigilia, ha provato ad azionare il martello Wilfredo Leon (16 punti) e l’altro schiacciatore Matt Anderson (10), ma gli è completamente mancato l’opposto Kamil Rychlicki (5).

Photo LiveMedia/Roberto Bartomeoli