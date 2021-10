Volley, Supercoppa 2021. Conegliano contro Novara: deja vu o prima finale di una lunga serie?

Imoco contro Igor Gorgonzola, Igor Gorgonzola contro Imoco: sono quasi sempre loro ad affrontarsi nelle sfide dove si alzano le coppe e si assegnano scudetti nelle ultime stagioni e anche domani a Modena al PalaPanini saranno Conegliano a Novara a giocarsi il primo trofeo stagionale, la Supercoppa Italiana. Quella nella città emiliana sarà la quarta finale nelle ultime cinque edizioni della Supercoppa giocata da venete e piemontesi che nelle ultime annate si sono trovate di fronte in tutte le finali, scudetto, Coppa Italia e anche Champions League.

La partita promette grande spettacolo e sarà anche un modo per salutare le protagoniste della cavalcata vincente agli Europei delle azzurre meno di un mese fa. Sette sono infatti le giocatrici della Nazionale d’oro ai Campionati Europei (De Gennaro, Egonu, Fahr e Sylla nell’Imoco, Bonifacio, Chirichella e D’Odorico nella Igor Gorgonzola), oltre a due atlete presenti nella rappresentativa azzurra che ha disputato i Giochi (Folie e Caterina Bosetti), nonché due statunitensi medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo (Hancock e Washington tra le piemontesi).

Purtroppo non tutte le giocatrici sopra citate potranno essere presenti a Modena e tre di loro dovranno saltare buona parte della stagione: si tratta di Sylla e Fahr di Conegliano e di Caterina Bosetti di Novara, tutte vittime di incidenti piuttosto seri che le costringeranno ad un lungo stop. L’altra assenza importante (e in questo caso, a meno di ripensamenti, definitiva) è quella di Stefania Sansonna, libero di Novara, che ha comunicato pochi giorni fa di essere in dolce attesa e di avere intenzione di lasciare la pallavolo giocata. Al suo posto in campo Eleonora Fersino, altra novità delle piemontesi. Ad aggiungere sale alla sfida ci sono alcuni debutti eccellenti come quello di Karakurt nelle file di Novara, sicuramente la giocatrice più attesa approdata in Italia in estate e quello di Courtney nelle file di Conegliano, a sostituire Kimberly Hill.

Conegliano vuole alzare la prima coppa della stagione e ci proverà con Folie titolare al centro e Plummer, altra debuttante, in banda ma la squadra di Santarelli ha anche un altro obiettivo ben stampato in testa, che arriva da molto lontano: da 64 partite, infatti, le venete non subiscono sconfitte (l’ultima nel dicembre 2019 a Perugia) e i record della Teodora Ravenna in italia (72) e Vakifbank nel mondo (73) non sono affatto lontani. Questa potrebbe essere una delle insidie maggiori verso il primato.

Seppure per la metà della capienza totale del PalaPanini, il pubblico della tornerà finalmente a sedersi all’interno di un palazzetto proprio in occasione della Supercoppa Italiana: un passo avanti fondamentale in vista del ritorno alla normalità, si spera nel più breve tempo possibile. Novara, guidata da Massimo Barbolini, scenderà in campo con Hancock in regia, Karakurt opposta, Washington e Chirichella al centro, Montibeller e Herbots in banda e Fersino libero. Dall’altra parte Santarelli schiererà Wolosz alzatrice, Egonu opposta, le centrali De Kruijf e Folie,m le bande Plummer e Hancock e il libero De Gennaro. Fischio d’inizio alle 17.30.

Foto LiveMedia/Lisa Guglielmi