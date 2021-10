Volley oggi, orari partite Superlega 10 ottobre: programma, tv, streaming

Prima domenica di Superlega 2021-2022 di volley e subito full immersion di volley con diverse partite che promettono spettacolo. Fari puntati su Monza, dove il Vero Volley di Eccheli, semifinalista lo scorso anno, tiene a battesimo la Leo Shoes PerkinElmer Modena di Bruno, Ngapeth, Leal, Abdel-Aziz e chi più ne ha più ne metta.

La Sir Safety Conad Perugia, debutta tra le mura amiche contro Cisterna, che non ha nessuna intenzione di ripetere l’anonima stagione passata, anche perché quest’anno ci sono due retrocessioni. Curiosità per vedere i primi vagiti di Perugia targata Nikola Grbic e per la prima volta dopo tanti anni senza Atanasijevic. Nel primo pomeriggio l’ambiziosa Gas Sales Bluenergy Piacenza di Lorenzo Bernardi e del forte opposto Lagumdzjia ospita la Consar RCM Ravenna, uno degli “oggetti misteriosi” di questo campionato, con tanti debuttanti a questi livelli.

Il programma è completato dal “derby del sud” tra la neopromossa Prisma Taranto e la grande rivelazione della stagione passata, la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia, che quest’anno parla soprattutto brasiliano: altra sfida interessante e molto accesa.

Tutte le partite della Superlega 2021-2022 saranno trasmesse in diretta via streaming sulla piattaforma VolleyballWorld.it, comprese anche le due che ogni settimana saranno trasmesse in diretta su Raisport. L’abbonamento mensile a Volleyballworld costa 7.99, quello annuale 73.99 e permette di vedere tutte le partite dei due massimi campionati italiani, maschile e femminile e tutta la VNL 2022.

SUPERLEGA 2021-2022 VOLLEY PRIMA GIORNATA. COME VEDERLA IN TV E STREAMING

DOMENICA 10 OTTOBRE:

15.30: Gas Sales Bluenergy Piacenza-Consar Ravenna diretta streaming su Volleyballworld.tv

18: Sir Safety Conad Perugia-Top Volley Cisterna diretta streaming su Volleyballworld.tv

18: Vero Volley Monza-Leo Shoes PerkinElmer Modena diretta Raisport e diretta streaming su Volleyballworld.tv

20.30: Gioiella Prisma Taranto-Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia diretta streaming Volleyballworld.tv

Foto Valerio Origo