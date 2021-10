Volley femminile, colpaccio di Vallefoglia: acquistata Ana Bjelica, opposto della Serbia! Grande arrivo in Italia

Sontuoso colpaccio di mercato di Vallefoglia, squadra neopromossa in Serie A1 di volley femminile. La fortissima Ana Bjelica, opposto della Serbia, ha siglato un contratto con la formazione marchigiana. La 29enne ha vinto con la Nazionale i Mondiali 2018, gli Europei 2017 e 2019, il bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e l’argento agli Europei 2021 (finale persa contro l’Italia poco più di un mese fa).

L’attaccante aveva disputato l’ultima stagione in Cina tra le fila del Beijing, ma una volta terminati gli impegni in Asia era riuscita a disputare anche uno scampolo di campionato serbo con lo Zeleznicar Lajkovac e la conclusione del campionato polacco con il Radomka prima di prendere parte ai Giochi. La balcanica potrebbe già essere disponibile per la trasferta di Cuneo, match valido per la quinta giornata di Serie A1 in programma domenica 31 ottobre (ore 17.00)

Vallefoglia ha perso le prime due partite contro la corazzata Conegliano (3-0) e contro la quotata Busto Arsizio (3-1). La prima vittoria è arrivata in casa ad Urbino contro Chieri (3-1), nell’ultimo turno ha perso per 3-1 sul campo di Bergamo. La formazione, ora terzultima in classifica generale con tre punti all’attivo, può fare affidamento su giocatrici stellari come la schiacciatrice russa Tatiana Kosheleva, il martello statunitense Sonja Newcombe, l’attaccante cubana Kenia Carcaces. Ci sono tutti gli elementi per disputare un’eccellente stagione, con l’obiettivo di raggiungere i playoff scudetto.

Foto: Lapresse