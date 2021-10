Dopo la prima semifinale di UEFA Nations League 2021 che ha visto affrontarsi Italia e Spagna, questa sera toccherà a Belgio e Francia; la vincente affronterà in finale la nazionale spagnola. Il match tra le due grandi delusioni di Euro 2020 si terrà alle ore 20:45, allo Juventus Stadium.

L’ultimo precedente tra le due nazionali risale ai Mondiali del 2018: Belgio e Francia si affrontarono in semifinale e furono i francesi a prevalere (1-0, rete di Umtiti), portando a casa poi il Mondiale sconfiggendo in finale la Croazia. Per Euro 2020, erano entrambe considerate tra le favorite per la vittoria finale; il Belgio è stato fermato ai quarti proprio dalla nazionale che si è poi laureata Campione d’Europa, l’Italia; sulla carta, però, i Red Devils potevano e dovevano ambire quantomeno alla finale.

Discorso simile per la Francia, uscita ancor più delusa dagli Europei: eliminazione ai rigori per merito della Svizzera agli ottavi di finale, un’amara avventura per i Campioni del Mondo in carica. Questa sera avranno entrambe la possibilità di un parziale riscatto: c’è da conquistare la finale di UEFA Nations League, che si giocherà a San Siro domenica 10 ottobre alle ore 20:45. La perdente, invece, dovrà accontentarsi della finale per il terzo posto contro l’Italia, prevista sempre domenica 10 ottobre ma allo Juventus Stadium, alle ore 15.

Non si gioca solo per un trofeo o per un premio economico per la federazione (nello specifico, la vittoria della Nations League vale 4,5 milioni di euro): nel caso di queste due nazionali, la voglia maggiore è quella di riscattarsi dopo un’estate deludente. La favorita non può che essere la Francia, vista la rosa che Didier Deschamps, CT della nazionale francese, ha a disposizione.

Dall’altro lato, il Belgio di Roberto Martínez deve far affidamento alle giocate dei singoli in fase offensiva; agli Europei è mancata infatti un po’ di coesione in mezzo al campo, con una difesa che ha spesso lasciato a desiderare. Questa sera sarà il match di Karim Benzema contro Kevin De Bruyne, di Kylian Mbappé contro Romelu Lukaku, una sfida che promette scintille.

Foto: Lapresse