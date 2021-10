Triathlon, World Cup Haeundae 2021: Nicola Azzano è terzo nella prova maschile davanti ad Alessio Crociani!

Si tinge d’azzurro la prima mattina italiana di oggi, sabato 23 ottobre, per quanto concerne il triathlon: nella tappa della World Cup di Haeundae, in Corea del Sud, Nicola Azzano (Carabinieri) sale sul podio chiudendo al terzo posto la prova maschile, disputata su distanza sprint. Bene anche tutti gli altri italiani impegnati, con quattro azzurri complessivamente in top ten e tutti gli altri a ridosso delle prime dieci posizioni.

Nella prova maschile il successo va al francese Anthony Pujades, che vince in 50’19” e precede il nipponico Takumi Hojo, secondo a 6″, e Nicola Azzano (Carabinieri), terzo a 13″, il quale vince la lunga volata per il podio relegando al quarto posto un altro italiano, Alessio Crociani (Fiamme Azzurre), giunto a 17″. Di poco fuori dai primi dieci gli altri due azzurri in gara: è 11° infatti Michele Sarzilla (DDS/7MP), che chiude a 1’22”, infine si classifica 16° Delian Stateff (Fiamme Azzurre) con un ritardo di 1’37”.

Nella gara femminile, invece, si registra la doppietta britannica con Beth Potter che vince in 56’25” davanti alla connazionale Kate Waugh, seconda a 15″. Completa il podio la magiara Zsanett Bragmayer, che giunge terza con 33″ di ritardo. Anche in questo caso molto bene le azzurre presenti: la migliore è Bianca Seregni (DDS/7MP), settima a 1’01”, mentre chiude la top ten Costanza Arpinelli (Fiamme Azzurre), decima a 1’21”, la quale precede le altre due italiane in gara, Beatrice Mallozzi (Fiamme Azzurre) e Luisa Iogna-Prat (DDS/7MP), rispettivamente 11ma e 12ma, entrambe con un distacco di 1’27”.

Così Nicola Azzano al sito federale: “Uscito dal nuoto, ho capito di essere in un ottimo gruppo, con forti ciclisti e allora ho dato tutto, non ho pensato molto alla strategia, ho semplicemente spinto al massimo. Sono partito forte sin dal nuoto per cercare di entrare nel gruppo di testa, nella fuga decisiva, e così è stato. Sono davvero grato alla mia Federazione per avermi dato l’opportunità di gareggiare qui in Corea del Sud, in una gara importante e di alto livello, ringrazio anche i tecnici che ci supportano ed i miei compagni di squadra. Oggi mi sono giocato il terzo posto allo sprint con Crociani: ammetto che mi dispiace che Alessio non abbia potuto assaporare la sensazione di salire sul podio in Coppa del Mondo, ma oggi sono davvero felice per me“.

ORDINE D’ARRIVO MASCHILE

1 Anthony Pujades FRA 50:19

2 Takumi Hojo JPN 50:25

3 Nicola Azzano ITA 50:32

4 Alessio Crociani ITA 50:36

5 Jumpei Furuya JPN 50:49

6 Max Stapley AUS 50:55

7 Antoine Duval FRA 51:22

8 Felix Duchampt ROU 51:30

9 Lars Holenweger SUI 51:34

10 Arthur Berland FRA 51:37

11 Michele Sarzilla ITA 51:41

16 Delian Stateff ITA 51:56

ORDINE D’ARRIVO FEMMINILE

1 Beth Potter GBR 56:25

2 Kate Waugh GBR 56:40

3 Zsanett Bragmayer HUN 56:58

4 Roksana Slupek POL 57:04

5 Sandra Dodet FRA 57:19

6 Paulina Klimas POL 57:21

7 Bianca Seregni ITA 57:26

8 Niina Kishimoto JPN 57:33

9 Charlotte McShane AUS 57:37

10 Costanza Arpinelli ITA 57:46

11 Beatrice Mallozzi ITA 57:52

12 Luisa Iogna-Prat ITA 57:52

Foto: FITRI / Tiziano Bellabio