Trento-Badalona, EuroCup basket: orario, programma, tv, streaming

Debutta l’EuroCup, l’ultima coppa europea che ancora mancava all’appello affinché tutto il mondo della pallacanestro continentale si potesse definire totalmente in movimento. La Dolomiti Energia Trento (che in questa sede usa il nome della città e non Trentino, come in campionato) sfida un club dalla grande storia, la Joventut Badalona.

Tra una stagione e l’altra è cambiato il format dell’EuroCup, che non prevede più due fasi e poi l’eliminazione diretta, ma due gironi di regular season da 10 squadre ciascuno. Le prime otto di ciascun raggruppamento vanno agli ottavi di finale, e di lì in avanti si giocherà a cadenza settimanale e su gara secca fino all’ultimo atto, per il quale deve ancora essere definita una data, che dalle stanze segrete dell’ECA risulterebbe essere il sabato di mezzo delle Final Four di Eurolega, anche se ciò non è stato confermato.

Dolomiti Energia Trento-Joventut Badalona si giocherà alla BLM Group Arena martedì 19 ottobre alle ore 20:00. Sarà possibile seguire il match in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204) e in diretta streaming su Sky Go, Now Tv ed Eleven Sports.

DOLOMITI ENERGIA TRENTO-JOVENTUT BADALONA, EUROCUP 2021-2022: PROGRAMMA

MARTEDI’ 19 OTTOBRE

Ore 20:00 Trento-Badalona

DOLOMITI ENERGIA TRENTO-JOVENTUT BADALONA, EUROCUP 2021-2022: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport Arena (canale 204)

DIRETTA STREAMING – Sky Go, Now Tv, Eleven Sports

Credit: Ciamillo