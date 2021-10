Ultimo atto della stagione all’aperto per il tiro con l’arco azzurro che va in archivio a Verdello (provincia di Bergamo) al termine dei Campionati Italiani Assoluti 2021. Dopo due giornate riservate alle categorie giovanili e alle qualificazioni, oggi si sono svolte le fasi decisive dei tornei individuali senior di ricurvo.

A livello maschile Mauro Nespoli si è aggiudicato il terzo titolo nazionale in carriera, concludendo così con una bella soddisfazione la stagione olimpica che gli ha regalato uno splendido argento individuale a cinque cerchi in quel di Tokyo. L’esperto arciere di Voghera, solo 4° nel ranking round di ieri, ha raggiunto l’atto conclusivo sconfiggendo nell’ordine Matteo Bilisari 6-2, Marco Morello 7-3 e Federico Musolesi 6-2.

In finale Nespoli ha poi sofferto più del previsto contro la rivelazione di giornata, il giovanissimo calabrese classe 2005 Francesco Poerio Piterà, avendo la meglio solo allo shoot-off per un paio di millimetri. Bronzo per Massimiliano Mandia, che ha battuto nella finalina il bolognese Federico Musolesi alla freccia di spareggio.

In campo femminile è arrivato il terzo successo agli Assoluti (dopo la doppietta 2015-2016 quando era ancora junior) di Vanessa Landi, protagonista di una bella cavalcata negli scontri diretti odierni dopo aver firmato il 6° punteggio di qualificazione. La 24enne grossetana si è presentata in finale sconfiggendo Selene Lagazzoli 7-1, Chiara Rebagliati 6-2 e in semifinale Roberta Di Francesco 6-5 (9-8 allo shoot-off).

Nella sfida decisiva per il titolo Landi si è poi imposta per 6-4 su una straordinaria Elisabetta Mijno, tre volte medagliata ai Giochi Paralimpici e reduce dall’argento di Tokyo in coppia con Stefano Travisani nel mixed team event. Impresa comunque strepitosa da parte della campionessa piemontese, che ha sfiorato il titolo assoluto di ricurvo battendo nel suo percorso la compagna di squadra di para-archery Enza Petrilli (argento individuale a Tokyo) per 6-2, Claudia Mandia 7-1 e in semifinale Sara Noceti 6-0. Bronzo per la giovane pescarese Roberta Di Francesco, che ha superato nella finalina la ligure Sara Noceti per 6-4.

Foto: Lapresse