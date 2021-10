Tiro a segno, Campionati Italiani: Paolo Monna vince nella pistola 10metri, Simon Weithaler nella carabina 3 posizioni

Proseguono a gran ritmo i Campionati Italiani 2021 di tiro a segno, in corso di svolgimento nel poligono di Milano. Dopo la giornata inaugurale di giovedì e quella che ha “lanciato” il programma ottobrino, andiamo a vedere come sono andate le cose in questo sabato caratterizzato da due contest al maschile.

Nella gara di pistola ad aria compressa dai 10m a imporsi è stato Paolo Monna, in un podio di assoluto livello e caratura. Il pugliese infatti, totalizzando lo score di 237,6 punti, si è messo alle spalle l’inossidabile Giuseppe Giordano, secondo a quota 237,4 in un testa a testa emozionante, e la medaglia d’argento dei Giochi di Londra 2012 Luca Tesconi, che si è preso l’ultimo gradino del podio realizzando 217,3 punti.



“E’ stata una gara abbastanza difficile dove era necessario riguardare sia la tecnica che la gestione della gara” – ha commentato Monna ai microfoni della UITS al termine della sua prestazione. “Era tanto che non disputavo una finale quindi l’ho vissuta con un pò di adrenalina in più, sono molto soddisfatto di questo risultato”.

La competizione di carabina 3 posizioni da 50m ha visto invece affermarsi Simon Weithaler. L’altoatesino, che fa il paio al femminile con le vittorie di Barbara Gambaro nella medesima specialità e Petra Zublasing dai 10m, si è imposto davanti a tutti griffando un importante 455,4. Punteggio questo che gli ha consentito di precedere sia Marco Suppini, che si è dovuto “accontentare” della piazza d’onore a 454,7, sia Marco De Nicolo, con il lombardo che potrebbe essere, salvo ripensamenti, alle ultime gare della sua carriera agonistica.

“E’ difficile parlare in questo momento, troppe emozioni! L’ultimo anno – ha fatto sapere Weithaler – è stato molto complicato per tutta la squadra, nonostante tutto ci siamo preparati molto bene per questo appuntamento. Oltre al mio risultato sono molto contento anche per gli altri, è bellissimo dividere con gli amici un podio così importante”.

Foto: UITS