The Women’s Tour 2021: Demi Vollering inarrivabile nella crono, per lei tappa e maglia

Si è conclusa la prova a cronometro di 16,6 km in quel di Atherstone valevole per la terza tappa del The Women’s Tour, uno degli ultimi appuntamenti di spicco della stagione ciclistica al femminile e senza dubbio la corsa a tappe più rinomata nel Regno Unito. Ha vinto meritatamente Demi Vollering (SD Worx), che ha fatto registrare il tempo di 23:18 rifilando più di un minuto a tutte le altre. Alle sue spalle Joscelin Lowden (Drops – Le Col s/b TEMPUR), chiude terza la canadese Leah Kirchmann (Team DSM). Si rimescolano dunque le carte in classifica generale, ora comanda Vollering davanti a Juliette Labous.

Il tracciato non presentava particolari difficoltà altimetriche, ma i 16,6 km sono stati comunque sufficienti per creare gap importanti. Prova superlativa di Demi Vollering, che ha viaggiato alla media di 42,75 km/h non lasciando scampo alle avversarie: la vincitrice della Liegi-Bastogne-Liegi 2021 sta vivendo un momento di forma eccelso e con il trionfo di oggi diventa una delle candidate principali alla vittoria finale. In casa Italia giornata piuttosto opaca, Elisa Balsamo, Marta Bastianelli ed Elena Cecchini concludono oltre la ventesima posizione staccate di due minuti abbondanti dalla leader.

Questo l’ordine di arrivo di oggi:

1

VOLLERING Demi SD Worx 50 30 0:23:18 42.747

2

LOWDEN Joscelin Drops – Le Col s/b TEMPUR. 40 18 1:04 40.876

3

KIRCHMANN Leah Team DSM 30 12 1:05 40.848

4

BARNES Alice Canyon SRAM Racing 25 7 1:08 40.764

5

LABOUS Juliette Team DSM 20 4 ,, 40.764

6

VAN DEN BROEK-BLAAK Chantal SD Worx 18 3 1:09 40.736

7

SMITH Abi Team TIBCO – SVB 15 2 1:20 40.433

8

EWERS Veronica Team TIBCO – SVB 10 1 1:21 40.406

9

SHACKLEY Anna SD Worx 8 1:25 40.297

10

BARNES Hannah Canyon SRAM Racing 6 1:27 40.242

11

COPPONI Clara FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 1:28 40.215

12

PIETERS Amy SD Worx 1:31 40.134

13

BIANNIC Aude Movistar Team 1:32 40.107

14

MAJERUS Christine SD Worx 1:34 40.054

15

HARRIS Ella Canyon SRAM Racing 1:46 39.734

16

ROY Sarah Team BikeExchange 1:49 39.655

17

GEORGI Pfeiffer Team DSM 1:52 39.576

18

CHABBEY Elise Canyon SRAM Racing 1:53 39.550

19

STEPHENS Lauren Team TIBCO – SVB 2:05 39.238

20

ENSING Janneke Team BikeExchange 2:08 39.161

21

GUTIÉRREZ Sheyla Movistar Team ,, 39.161

22

CORDON-RAGOT Audrey Trek-Segafredo Women 2:09 39.136

23

SIMMONDS Hayley CAMS – Tifosi 2:12 39.059

24

CECCHINI Elena SD Worx 2:15 38.982

25

BOOGAARD Maaike Alé BTC Ljubljana 2:17 38.932

26

BREDEWOLD Mischa Parkhotel Valkenburg ,, 38.932

27

OYARBIDE Lourdes Movistar Team 2:18 38.906

28

BALSAMO Elisa Valcar – Travel & Service 2:21 38.830

29

BASTIANELLI Marta Alé BTC Ljubljana 2:22 38.805

30

CHRISTIAN Anna Drops – Le Col s/b TEMPUR. 2:23 38.780

31

SANTESTEBAN Ane Team BikeExchange 2:25 38.730

32

BUJAK Eugenia Alé BTC Ljubljana 2:26 38.705

33

FRAIN Nicole Team TIBCO – SVB 2:29 38.630

34

CAMPBELL Teniel Team BikeExchange 2:33 38.530

35

TOWERS Alice Drops – Le Col s/b TEMPUR. 2:41 38.332

36

STORRIE Becky CAMS – Tifosi 2:43 38.283

37

PIRRONE Elena Valcar – Travel & Service 2:44 38.259

38

PALADIN Soraya Liv Racing 2:47 38.185

39

WORRACK Trixi Trek-Segafredo Women 2:48 38.161

40

BERTIZZOLO Sofia Liv Racing 2:49 38.137

41

GRINCZER Natalie CAMS – Tifosi 2:50 38.112

42

CONSONNI Chiara Valcar – Travel & Service ,, 38.112

43

VAN DER HULST Amber Parkhotel Valkenburg 2:52 38.064

44

WIEL Jade FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 2:56 37.967

45

DUVAL Eugénie FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 2:57 37.943

46

LIMPENS Pien Parkhotel Valkenburg 3:02 37.823

47

HOSKING Chloe Trek-Segafredo Women 3:03 37.799

48

JASTRAB Megan Team DSM 3:07 37.703

49

GERRITSE Femke Parkhotel Valkenburg 3:09 37.656

50

NELSON Josie Team Coop – Hitec Products 3:15 37.514

51

TACEY April Drops – Le Col s/b TEMPUR. 3:16 37.491

52

MUZIC Évita FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope ,, 37.491

53

ERIĆ Jelena Movistar Team 3:21 37.373

54

VAN HAAFTEN Kirstie Parkhotel Valkenburg 3:23 37.327

55

LIPPERT Liane Team DSM 3:24 37.303

56

GONZÁLEZ Alicia Movistar Team 3:28 37.210

57

HAYES Connie AWOL O’Shea 3:32 37.118

58

KESSLER Nina Team TIBCO – SVB 3:33 37.095

59

GROSSETÊTE Maëlle FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 3:37 37.003

60

VIGIE Margaux Valcar – Travel & Service 3:38 36.980

61

MARKUS Femke Parkhotel Valkenburg 3:43 36.866

62

WRIGHT Sophie Alé BTC Ljubljana 3:45 36.821

63

DEIGNAN Elizabeth Trek-Segafredo Women 3:46 36.798

64

GUILMAN Victorie FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope 3:53 36.640

65

LETHBRIDGE Alice AWOL O’Shea 3:56 36.573

66

WIEBES Lorena Team DSM 3:58 36.528

67

RODRÍGUEZ Gloria Movistar Team 3:59 36.506

68

CHRISTMAS Dani Drops – Le Col s/b TEMPUR. 4:01 36.461

69

SANGUINETI Ilaria Valcar – Travel & Service 4:07 36.328

70

VAN ‘T GELOOF Marjolein Drops – Le Col s/b TEMPUR. 4:18 36.087

71

ALLEN Jessica Team BikeExchange 4:34 35.742

72

FELDMANN Pernille Team Coop – Hitec Products 4:39 35.635

73

MORGANS-SLADER Francesca AWOL O’Shea 5:07 35.050

74

SCOTT Katie CAMS – Tifosi ,, 35.050

75

MARTIN Phoebe AWOL O’Shea 5:09 35.009

76

FINNEY Jessica CAMS – Tifosi 5:25 34.684

77

EDWARDS Emma CAMS – Tifosi 5:26 34.664

78

MOHR Mari Hole Team Coop – Hitec Products 5:49 34.207

La giovane olandese balza anche in testa alla generale con un vantaggio di 1’09” su Juliette Labous (Team DSM) e 1’19” su Clara Copponi (FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope).

Domani in programma la quarta delle sei tappe del The Women’s Tour che potrebbe stravolgere nuovamente la classifica. Partenza da Shoeburyness e arrivo nella cittadina di Southend-on-Sea dopo 120 km mossi soprattutto nel finale, frazione sulla carta adatta per una fuga da lontano o per un attacco negli ultimi chilometri. Vedremo se Demi Vollering riuscirà a conservare la maglia.

Foto: Lapresse