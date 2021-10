Il tabellone principale del torneo di Vienna 2021 di tennis (di categoria ATP 500), ovvero l’Erste Bank Open, in corso di svolgimento sul cemento indoor austriaco, ha visto questa sera l’approdo ai quarti di finale di Matteo Berrettini, testa di serie numero 3, che ha battuto il georgiano Nikoloz Basilashvili per 6-7 (5) 6-2 6-3. L’azzurro a fine partita ha parlato al sito Ubitennis.com.

Sulla rimonta nel match di questa sera: “Possiamo dire che più che altro si tratta di consapevolezza in me stesso: nel primo set non ho giocato al massimo, sapevo che potevo giocare meglio e salire di livello con un po’ più di tranquillità emotiva. Non ho trovato condizioni estreme, in altre situazioni è più faticoso, alla Laver Cup ad esempio faceva ancora più caldo. Io non ho trovato particolari problemi sotto questo aspetto“.

Il prossimo avversario, venerdì 29, sarà Carlos Alcaraz: “Sicuramente non è fra i migliori servitori del circuito. Spesso è col servizio ed anche col primo colpo, soprattutto col dritto, che si possa fare più male, però a priori mi piace offendere e proverò a non fargli fare quello che gli piace fare e prendere l’iniziativa“.

Ultima considerazione sui match di Sonego e Sinner: “Loro però sono al secondo turno: nella partita di Sonego con Ruud penso partano alla pari, Ruud sta avendo risultati importanti anche sul cemento, però Lorenzo si trova bene su questi campi, mentre Jannik Sinner parte da favorito con Novak, anche se gioca in casa“.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Martin Steiger