Tennis, Juan Martin Del Potro potrebbe tornare in campo nel 2022 a Cordoba

19 giugno 2019. È da quel giorno che il tennis internazionale non vede in campo l’argentino Juan Martin Del Potro, vincitore di un US Open nel 2009 e capace di toccare la terza posizione nel ranking mondiale soltanto un anno prima. Una carriera costellata dagli infortuni per la Torre di Tandil, che è appunto fermo da due anni e quattro mesi, da quella vittoria al Queen’s di Londra contro Denis Shapovalov caratterizzata da una scivolata che lo costrinse al ritiro. Tante, troppe operazioni che ne hanno offuscato il talento, ma il 2022 potrebbe essere l’anno in cui potremmo avere il piacere di rivederlo in campo.

Del Potro è infatti tornato ad allenarsi dallo scorso settembre negli Stati Uniti e sta programmando il ritorno nel circuito per tentare l’ennesima risalita, questa volta dal numero 747 nella classifica ATP. Ancora non c’è un annuncio ufficiale da dove ripartirà la carriera del sudamericano, ma negli scorsi giorni è arrivato un interessante indizio, direttamente dal direttore dell’ATP di Cordoba Marcelo Denti

Previsto per il prossimo febbraio, il torneo argentino potrebbe riaccogliere il campione casalingo, con lo stesso Del Potro che nelle scorse settimane aveva menzionato proprio la possibilità di poter partecipare ad un torneo nella sua terra. E nella conferenza stampa di presentazione del Challenger di Buenos Aires, Denti ha voluto commentare proprio queste parole.

“È una grande notizia il fatto che Del Potro ha inserito l’opzione Cordoba nella sua agenda personale. Stiamo facendo il massimo sforzo per rendere possibile questa eventualità” ha commentato Marcelo Denti sull’opportunità di vedere l’ex numero 3 del mondo sulla terra rossa dell’Estadio Mario Alberto Kempes, in un’intervista ripresa da TycSports.

