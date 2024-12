Juan Martin Del Potro dà l’addio al tennis con un ultimo bacio: Novak Djokovic si commuove

Un amore intenso. Juan Martin Del Potro ha ufficialmente chiuso da tempo con lo sport del “Diavolo”, che tanto sa affascinati e tanto sa farti soffrire. L’argentino ha dovuto fare i conti con tutte e due le facce della medaglia, vivendo momenti di grande intensità nel tennis, come nel successo degli US Open 2009, battendo in finale Roger Federer, e nella conquista dei podi olimpici a Londra 2012 (bronzo) e a Rio de Janeiro 2016 (argento).

N.3 del mondo il 13 agosto del 2018, come top-ranking, il campione sudamericano ha saputo mettere insieme una semifinale a Wimbledon nel 2013, due nel Roland Garros (2009 e 2018), mentre negli Australian Open è riuscito a spingersi fino ai quarti di finale (2009,2012).

22 titoli in totale nel massimo circuito e un percorso falcidiato dagli infortuni, con operazioni in serie e le sofferenze di un fisico che ora gli fanno pagare il conto, impedendogli di condurre una vita normale. Le conseguenze di un sentimento così forte con quella racchetta, che l’ha spinto oltre il limite.

Tante emozione ieri sera a Buenos Aires nel match d’addio con Novak Djokovic. La vittoria di “Delpo” è stata puramente simbolica, ma di sicuro impatto il suo gesto al termine, con la sua classica fascetta sulla fronte posta sul nastro, con un bacio ad accompagnare il tutto e commuovendo lo stesso Nole. Un momento di grande impatto emotivo.