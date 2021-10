Jannik Sinner può uscire molto soddisfatto dal campo di Anversa (Belgio), sede del torneo 250 andato in archivio. L’altoatesino ha conquistato il quinto titolo ATP in carriera, il quarto quest’anno, e all’età di 20 anni è qualcosa di sensazionale. Mai nessun italiano, infatti, era riuscito in un solo anno a vincere quattro tornei come Jannik.

Percorso netto per lui sul veloce indoor belga, schiantando gli avversari come nelle semifinali e nella Finale. Il sudafricano Lloyd Harris e l’argentino Diego Schwartzman sono stati annichiliti dal tennis aggressivo e di alto profilo dell’italiano che così ha compiuto un passo importante per dar seguito al sogno delle Finals a Torino.

“Mi sentivo bene dall’inizio e ho provato a spingere la palla contro un avversario solido come Diego, e penso di esserci riuscito abbastanza.

Sono davvero felice per questo successo. Posso essere orgoglioso del mio livello“, le parole in conferenza stampa del tennista del Bel Paese (fonte: Ubitennis).

Il pensiero va a Vienna, dove l’azzurro è atteso da un torneo importante per l’obiettivo citato e dovrà affrontare al primo turno già un rivale particolarmente ostico come l’americano Reilly Opelka: “Andiamo a Vienna, saranno condizioni diverse. Quest’anno non è stato facile confermarsi per due settimane di fila. Per esempio ho vinto a Washington, ma poi ho perso a Toronto. Sto facendo sì che ciò non accada. Ovviamente ci penso alle Finals e mi piacerebbe qualificarmi. Ogni giocatore sente la pressione, ma quando scendi in campo devi concentrarti esclusivamente sul match. Solo così è possibile non pensarci”.

Non resta che attendere quello che il campo dirà, precisato che Jannik comincia questa settimana da n.11 del ranking ATP. Un’evidenza di non poco conto.

Foto: LaPresse