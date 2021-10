Jannik Sinner è sulla cresta dell’onda, ha sconfitto Domen Novak nel torneo ATP di Vienna e tra lui e le semifinali c’è soltanto il norvegese Casper Ruud, rivelazione della stagione e ultimo ostacolo per superare il polacco Humbert Hurkacz nella Race.

“Cerco di non pensare alle Nitto ATP Finals 2021, ma a volte è impossibile. Voglio qualificarmi e credo nelle mie possibilità, ma sono anche consapevole di essere giovane e se non ci riesco quest’anno, lo farò nelle stagioni successive. Farò del mio meglio per realizzarlo” – ha dichiarato il tennista azzurro nelle parole riportate da puntodebreak.

Sicuramente non una situazione facile, ma che potrebbe portare due italiani nelle Finals di Torino, ma anche nella top-10 mondiale. “Non voglio guardare la classifica dal vivo o fare calcoli. Ogni partita è complicata. Quando entri in campo devi essere sicuro che potrà accadere qualsiasi cosa ed essere preparati a superare qualsiasi circostanza. Quello che conta è trovare un modo per vincere le partite, qualunque cosa accada, e la classifica è solo un numero”.

Infine un pensiero sul prossimo avversario, Casper Ruud, e sulle difficoltà della partita. “È migliorato molto in poco tempo, è fiducioso ed è davanti a me nella Race. Sarà una bella battaglia”.

Foto: LaPresse