“Il momento è esaltante per tutto il movimento, ci sono risultati importanti in alto, ma anche a livello giovanile“, sono le prime parole di Filippo Volandri in un’intervista rilasciata a La Repubblica. Il capitano di Coppa Davis è sicuramente molto felice del momento tennis italiano, con tanti giocatori protagonisti ai massimi livelli e con anche molti giovani in rampa di lancio.

Volandri si sofferma sul futuro del proprio sport e di come l’Italia debba sfruttare al massimo questo momento per diventare un’assoluta potenza: “Il tennis mondiale sta cambiando velocemente, non ci sarà mai più un’epoca come quella di Federer, Nadal e Djokovic. E’ un’occasione importantissima che noi possiamo, dobbiamo cogliere. Ce la faremo, ma con il lavoro”.

L’Italia sarà anche la sede due eventi importanti, come le Next Gen e le ATP Finals. Le prime a Milano e le seconde a Torino, due appuntamenti che possono aiutare il tennis a crescere ulteriormente nel nostro paese: “Le Next Gen sono una manifestazione speciale che porta i migliori giovani e soprattutto coinvolge i giovani. Le ATP Finals sono un sogno. Quando l’Italia se le aggiudicò, il presidente Binaghi mi disse che avremmo dovuto portare almeno un italiano. Berrettini è sicuro e potrebbero essere due con Sinner. E’ una bella scommessa da vincere”.

Filippo Volandri avrà soprattutto il compito di guidare l’Italia in Coppa Davis e c’è grande attesa sulla squadra azzurra, che si presenta tra le possibili candidate anche per la vittoria finale. Il capitano azzurro, però, frena e fa capire che gli obiettivi sono altri: “Potrò contare su tutti i migliori. Fognini mi ha dato la disponibilità, è un leader e per la prima volta ci sarà anche Sinner. Il primo obiettivo deve essere quello di fare squadra, stare insieme, per poi conquistare la Davis nei prossimi anni”.

Foto LiveMedia/Alessio Tarpini