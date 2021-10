Sport in tv oggi (mercoledì 27 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Signore e signori, mettetevi comodi per godervi un mercoledì 27 ottobre da leoni! Si comincia dalle prime ore del mattino con le qualificazioni dei Mondiali di ritmica dove le nostre azzurre vorranno ben figurare.

Entra poi nel vivo il tennis con i tanti tornei in programma, tra cui l’ATP500 di Vienna. Potremmo definirlo l’Italy-Day con tantissimi giocatori azzurri in campo: Jannik Sinner, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini. Ci sarà l’imbarazzo della scelta. E poi il campionato di calcio di Serie A con il suo turno infrasettimanale, il basket con EuroLega ed EuroCup, i Mondiali di boxe e tanto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 27 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (MERCOLEDI’ 27 OTTOBRE )

01.30 Baseball, MLB: Houston-Atlanta – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), live streaming su SkyGo e su NOW.

02.30 Basket, NBA: Dallas-Houston – Diretta tv su Sky Sport NBA (209), live streaming su Sky Go e su NOW.

03.00 Ginnastica ritmica, Mondiali: Qualificazioni individualiste, cerchio e palla – Nessuna copertura tv/streaming.

04.30 Calcio, MLS: Los Angeles FC-Seattle Sounders – Diretta tv/streaming su DAZN.

11.00 Tennis, WTA Cluj-Nepoca II: terza giornata di incontri – Nessuna copertura tv e streaming.

11.30 Tennis, WTA Courmayeur: terza giornata di incontri – Diretta tv su SuperTennis, live streaming su supertennis.tv.

(Gatto-Monticone vs Tauson, terzo match e inizio programma dalle 11.30)

12.00 Motocross, GP Pietramurata: gara-1 MX2 – Diretta tv su Eurosport2, live streaming su SkyGo, NOW, Eurosport Player Discovery+ e su DAZN.

12.00 Tennis, ATP San Pietroburgo: terza giornata di incontri – Differita dalle 01.00 del 28 ottobre su SuperTennis, livestreaming su supertennis.tv.

12.15 Ginnastica ritmica, Mondiali: Finali di Specialità, cerchio – Diretta tv su RaiSport, live streaming su RaiPlay.

13.00 Boxe, Mondiali: Preliminari 48, 60, 71, 86 kg – Diretta streaming sul canale YouTube AIBA Boxing.

13.00 Ginnastica ritmica, Mondiali: Finali di Specialità, nastro – Diretta tv su RaiSport, live streaming su RaiPlay.

13.00 Motocross, GP Pietramurata: gara-1 MXGP – Diretta tv su Eurosport2, live streaming su SkyGo, NOW, Eurosport Player Discovery+ e su DAZN.

13.00 Tennis, ATP Vienna: terza giornata di incontri – Diretta tv su Sky Sport Tennis (205), SuperTennis, dalle 14.00 su Sky Sport Uno (201), live streaming su SkyGo, su NOW e su supertennis.tv.

(Campo Centrale: Sinner vs Opelka, primo match e inizio programma dalle 14.00; Musetti vs Monfils, secondo match e inizio programma dalle 14.00; Berrettini vs Basilashvili, quarto match e inizio programma dalle 14.00. #Glaubandich Court: Sonego vs Koepfer non prima delle 13.00 (1° match singolare) a seguire Fognini vs Schwartzman (2° match singolare))

15.00 Pallanuoto, Euro Cup: Ortigia-Szolnoki – Diretta streaming su len tv.

15.00 Motocross, GP Pietramurata: gara-2 MX2 – Diretta tv su Eurosport2, live streaming su SkyGo, NOW, Eurosport Player Discovery+ e su DAZN.

16.00 Motocross, GP Pietramurata: gara-2 MXGP – Diretta tv su Eurosport2, live streaming su SkyGo, NOW, Eurosport Player Discovery+ e su DAZN.

16.00 Volley, Champions League: Olympiakos-Komarno – Diretta streaming su Eurosport Player Discovery+.

17.30 Volley, Champions League: VaLePa- Benfica – Diretta streaming su Eurosport Player Discovery+.

17.30 Calcio a 5, Champions League: Kairat Almaty-Plzen – Diretta streaming su Futsal TV.

18.00 Boxe, Mondiali: Preliminari 48, 60, 71, 86 kg – Diretta streaming sul canale YouTube AIBA Boxing.

18.00 Calcio, Serie B: Cosenza-Ternana – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 252, live streaming su SkyGo e su NOW.

18.00 Basket, Eurolega: Unics Kazan vs Baskonia – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), live streaming su SkyGo, NOW e su Eleven Sports.

18.30 Calcio, Serie A: Juventus-Sassuolo – Diretta tv/streaming su DAZN.

18.30 Calcio, Serie A: Sampdoria-Atalanta – Diretta tv/streaming su DAZN.

19.00 Volley femminile, Champions League: Ub-Olympiakos – Diretta streaming su Eurosport Player Discovery+.

19.00 Volley, Champions League: Karlovarsko-HAOK Mladost – Diretta streaming su Eurosport Player Discovery+.

19.00 Basket, EuroCup: Buducnost vs Valencia – Diretta streaming su Elevens Sports.

19.00 Basket, Eurolega: Zenit Petersburg vs Real Madrid – Diretta streaming su Eleven Sports.

19.00 Calcio, Liga: Maiorca-Siviglia – Diretta tv/streaming su DAZN.

19.00 Calcio, Liga: Vallecano-Barcellona – Diretta tv/streaming su DAZN.

19.30 Hockey giaccio, Alps Hockey League: Lustenau-Fassa – Nessuna copertura tv e streaming.

20.00 Volley femminile, Champions League: NUC Volleyball-Prometery – Diretta streaming su Eurosport Player Discovery+.

20.00 Hockey ghiaccio, Alps Hockey League: Ritten-Asiago – Nessuna copertura tv e streaming.

20.00 Basket, Eurolega: Lyon-Villeurbanne vs CSKA Mosca – Diretta streaming su Eleven Sports.

20.00 Basket, Eurolega: Panatinaikos vs Anadolu Efes – Diretta streaming su Eleven Sports.

20.00 Calcio, Liga: Betis-Valencia – Diretta tv/streaming su DAZN.

20.00 Basket, EuroCup: Cedevita Olimpija vs JL Bourg – Diretta streaming su Eleven Sports.

20.00 Basket, EuroCup: MoroBanc Andorra vs Trento – Diretta tv su Sky Sport Action (206), live streaming su SkyGo, NOW e su Eleven Sports.

20.00 Basket, Champions League: Ludwgsburg vs Tenerife – Diretta streaming sul canale Youtube della Champions League di basket.

20.00 Basket, Champions League: Ostrow Wielkopolski – Diretta streaming sul canale Youtube della Champions League di basket.

20.00 Pallanuoto, Euro Cup: Sabadell-Savona – Diretta streaming su len tv.

20.30 Pallanuoto, Champions League: Marsiglia-Pro Recco – Diretta tv su Sky Sport 254, live streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Hockey ghiaccio, Alps Hockey League: Cortina-Gherdeina – Nessuna copertura tv e streaming.

20.30 Basket, Champions League: Sassari-Prometey – Diretta tv su RaiSport, live streaming su RaiPlay e sul canale Youtube della Champions League di basket.

20.30 Basket, EuroCup: Levallois vs Slask Wroclaw – Diretta streaming su Eleven Sports.

20.30 Basket, EuroCup: Partizan vs Turk Telekom – Diretta streaming su Eleven Sports.

20.30 Basket, EuroCup: Virtus Bologna vs Ulm – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), live streaming su SkyGo, NOW e su Eleven Sports.

20.30 Calcio, Serie B: Vicenza-Monza – Diretta tv su Sky Sport 252, Sky Sport 253, live streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Piacenza-Juventus U23 – Diretta streaming su Eleven Sports.

20.30 Basket femminile, FIBA Europe Cup: Reggiana vs Zaragoza – Diretta streaming sul canale Youtube della manifestazione.

20.30 Calcio a 5, Champions League: Tyumen-Pesaro – Diretta streaming su Futsal TV.

20.45 Calcio, Serie A: Udinese-Verona – Diretta tv/streaming su DAZN.

20.45 Calcio, Serie A: Cagliari-Roma – Diretta tv/streaming su DAZN.

20.45 Calcio, Serie A: Empoli-Inter – Diretta tv Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 251, live streaming su SkyGo e NOW. La partita sarà visibile in diretta tv/streaming su DAZN.

20.45 Calcio, Serie A: Lazio-Fiorentina – Diretta tv/streaming su DAZN.

21.00 Calcio, Ligue1: Nizza-Marsiglia – Diretta tv su Sky Sport Football (203), live streaming su SkyGo e su NOW.

21.30 Calcio, Serie B: Real Madrid-Osasuna – Diretta tv/streaming su DAZN.

