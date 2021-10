LIVE Ginnastica ritmica, Mondiali 2021 in DIRETTA: Baldassarri, Raffaeli e Agiurgiuculese a caccia delle finali

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

7.10: L’Italia vuole essere grande protagonista con tre azzurre pronte a incantare. Milena Baldassarri (cerchio e palla), Sofia Raffaeli (cerchio), Alexandra Agiurgiuculese (palla) hanno tutte le carte in regola per ben figurare e staccare il biglietto per gli atti conclusivi, magari anche per puntare al podio.

7.07: Sono già entrate in gara alcune delle protagoniste attese di questo Mondiale e non hanno deluso le aspettative, mentre le azzurre scenderanno in pedana alle 7.30 e vi racconteremo in diretta le loro prove di qualificazione. L’obiettivo è l’ingresso nelle finali di specialità (cerchio e palla) in programma dalle 12.30 che assegnano le prime medaglie della rassegna iridata

7.05: Le ragazze sono impegnate con la palla e con il cerchio in una lunghissima giornata, le migliori otto su ogni singolo attrezzo si qualificheranno alle Finali di Specialità che all’ora di pranzo assegneranno le prime medaglie di questa competizione.

7.02: La giornata di oggi, iniziata alle 3 ora italiana con i primi gruppi, è dedicata alla prima parte delle qualificazioni riservate alle individualiste

7.00: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della prima giornata di gare ai Mondiali di ginnastica ritmica a Kitakyushu

Le italiane a caccia della finale

Foto: Lapresse