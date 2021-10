Sinner-Tiafoe oggi, Semifinale ATP Vienna: orario, tv, programma, streaming

Le semifinali del main draw del torneo ATP 500 Vienna 2021 di tennis, ovvero l’Erste Bank Open, si disputeranno entrambe oggi, sabato 30 ottobre: Jannik Sinner è la testa di serie numero 7 e sfiderà il qualificato statunitense Frances Tiafoe.

Dei tre incontri previsti, due saranno le semifinali di singolare: dopo il match Alcaraz-Zverev è in programma anche la sfida tra Jannik Sinner, ed il qualificato statunitense Frances Tiafoe, che sarà la seconda a partire dalle ore 14.00 sul Campo Centrale, comunque non prima delle ore 15.30.

A partire dalle ore 14.00 sarà possibile seguire gli incontri di semifinale, incluso Sinner-Tiafoe, in diretta tv su SuperTennis TV e Sky Sport Tennis ed in diretta streaming su supertennis.tv, Sky Go, Now e Tennis TV. OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale del match Sinner-Tiafoe.

PROGRAMMA SINNER-TIAFOE ATP 500 VIENNA

Sabato 30 ottobre

Campo Centrale

Dalle 14.00

Carlos Alcaraz VS (2) Alexander Zverev

Non prima delle 15.30

(Q) Frances Tiafoe VS (7) Jannik Sinner

Diretta tv su SuperTennis TV e Sky Sport Tennis

Diretta streaming su supertennis.tv, Sky Go, Now e Tennis TV

Diretta live testuale su OA Sport

