Sinner-Monfils oggi, Finale ATP Sofia 2021: orario, tv, programma, streaming in chiaro

Jannik Sinner contro Gael Monfils, un mese dopo. Stavolta, a differenza di New York dove in gioco c’era l’accesso agli ottavi di finale, la posta in palio è quella del successo in uno degli ultimi ATP 250 della stagione. Si affrontano, in sostanza, le prime due teste di serie.

DIRETTA LIVE FINALE SINNER-MONFILS

Quarto precedente per questa sfida generazionale che sta assumendo i contorni di un classico. Nei giorni scorsi Monfils ha lodato il momento del tennis italiano, dando ampio credito tanto a Berrettini quanto a Sinner per ciò che sono ora e che potranno fare in futuro. Intanto a Sofia è arrivato in finale senza perdere un set e giocando soltanto due incontri, dato che al 2° turno il bielorusso Ilya Ivashka ha dato forfait. Nessun parziale perso anche dall’altoatesino, che con un successo conserverebbe il 14° posto nel ranking ATP e terrebbe il passo del norvegese Casper Ruud nella Race, avvicinando però il polacco Hubert Hurkacz.

Il match tra Jannik Sinner e Gael Monfils, finale dell'ATP 250 di Sofia, si giocherà dalle ore 15:30 sul Campo Centrale. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

SINNER-MONFILS, FINALE ATP SOFIA 2021: PROGRAMMA

DOMENICA 3 OTTOBRE

CAMPO CENTRALE – ARMEEC ARENA

Ore 15:30 Sinner (ITA) (1)-Monfils (FRA) (2)

SINNER-MONFILS, FINALE ATP SOFIA 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – SuperTennis, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 205)

DIRETTA STREAMING – Sky Go, Now Tv, sito SuperTennis

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

