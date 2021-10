Serie A: basta Aramu al Venezia, Fiorentina ko nel posticipo

Il Venezia fa lo scherzetto alla Fiorentina nel posticipo del lunedì dell’ottava giornata di campionato di serie A. Una rete di Mattia Aramu al trentaseiesimo regala l’1-0 per gli uomini di Paolo Zanetti, che significa primo successo stagionale al Pierluigi Penzo e risalita in classifica a quota 8, raggiungendo in classifica Torino, Verona e Sassuolo. La Fiorentina invece spreca la chance di agganciare la Roma al quarto posto e rimane a 12 punti, al nono posto in coabitazione con il Bologna.

Nei primi minuti è la Fiorentina che vuole fare la partita, ma i padroni di casa sono più quadrati rispetto alle prime settimane di campionato, riuscendo a ingabbiare Vlahovic. La prima occasione arriva dopo 22 minuti con Bonaventura che arriva alla conclusione: il tiro viene sporcato da Ceccaroni ma trova l’opposizione del debuttante Sergio Romero.

I lagunari iniziano a farsi notare con le scorribande dei terzini Haps ed Ebuehi, e al trentaseiesimo trovano il gol del vantaggio. Busio serve in profondità Thomas Henry, che si invola verso Terracciano e scarica per l’accorrente Aramu, che insacca a porta vuota. Il Var conferma la posizione regolare del belga e il Venezia va negli spogliatoi in vantaggio.

Nella ripresa ci si aspetta una reazione della viola, ma non arriva: anzi, nei primi minuti l’unico evento degno di nota è l’infortunio di Johnsen, che abbandona il campo al minuto 49. Il Venezia tiene botta alle percussioni centrali di Nico Gonzalez e Torreira, e a tredici minuti dal termine sorride per il secondo giallo di Sottil, che interviene da dietro in maniera ingenua su Haps.

Dopo un enorme spavento per gli ospiti, che per un attimo rischiano di rimanere in nove per un intervento scomposto di Terracciano su Aramu, ma con il lagunare in fuorigioco, la Fiorentina mette in campo tutte le sue energie e mette nell’angolo il Venezia: Vlahovic sale di tono e vede il suo mancino dai 20 metri uscire per questioni di centimetri, un minuto dopo Biraghi di testa trova l’opposizione di Romero. Non basta nemmeno Terracciano in area sull’ultimo angolo, con i lagunari che non vanno lontani dal 2-0: gli arancioneroverdi trionfano e ottengono tre punti molto importanti in ottica salvezza. Tornando al successo in serie A dopo diciannove anni e mezzo: e curiosamente, l’avversario in quel 10 febbraio 2002 fu proprio la Fiorentina.

Foto: LaPresse