Prima manche da dimenticare per le azzurre dello sci alpino impegnate nello slalom gigante di Soelden, in Austria, evento che apre la Coppa del Mondo 2021-2022: 15ma Federica Brignone, 22ma Sofia Goggia, fuori dalle 30 tutte le altre. Ai microfoni della FISI hanno parlato proprio Brignone, Goggia e Marta Bassino.

Severa con se stessa Federica Brignone: “Non posso pretendere di fare un buon risultato senza osare. Io oggi non ho osato e questo è il risultato. Sono scesa troppo con il freno e il risultato è questo. Non ho fatto quello che so fare. Ora vediamo nella seconda manche“.

Non soddisfatta neppure Sofia Goggia: “Una prima manche molto sottotono, soprattutto sul muro. Sono partita forte, ma proprio sul muro non sono riuscita ad ingranare. Mi dispiace perché so che posso fare molto di più, ma c’è comunque una seconda manche“.

Analizza l’uscita Marta Bassino: “Sono partita cercando di spingere forte, poi sul muro non mi sono sentita così bene. Quindi mi sono detta ‘spingi da qui’, ma forse l’ho fatto troppo presto e sono finita lunga. E’ come se bisognasse stare attenti fino alla lunga, ma al contempo spingere. Io ho sbagliato ed è finita così. Punto e a capo. C’è tempo per sciare e ripartire. Mi ha colpito Lara perché sembrava sciasse sul velluto“.

Foto: LaPresse