Sci alpino, le favorite della Coppa del Mondo. Vlhova e Shiffrin in pole, le azzurre e le svizzere se la giocano

Tutte contro Petra Vlhova. Da sabato in quel di Soelden la slovacca mette in palio quella sfera di cristallo vinta al termine della scorsa stagione. La nativa di Liptovsky si presenta al cancelletto di partenza ancora tra le favorite assolute, anche se la rivoluzione del calendario non le dà più grandi vantaggi e la obbliga ad ottenere molti più punti in velocità e a sbagliare il meno possibile nelle sue amate discipline tecniche.

La principale rivale di Vlhova è Mikaela Shiffrin. In una speciale griglia di partenza stile Formula 1, in prima fila ci sono senza alcun dubbio la slovacca e l’americana. Proprio quest’ultima riparte dopo due anni un po’ complicati anche per le drammatiche vicende famigliari e ha sicuramente voglia di tornare a dominare. Se sta bene è assolutamente la candidata numero uno, ma resta l’incognita delle Olimpiadi che potrebbero portare Shiffrin a decidere di saltare qualche weekend di gara per arrivare al massimo della forma a Pechino.

Il nuovo calendario, con un equilibrio del numero di gare per ogni specialità, apre a nuovi scenari in casa Italia. Sofia Goggia, Federica Brignone e Marta Bassino sono un terzetto pronto a prendersi il palcoscenico, con le azzurre che possono davvero lottare per il podio nella generale, ma anche per qualcosa in più. Molto dipenderà dalla continuità e dalla costanza di risultati, ma la presenza di meno slalom e più gare veloci e gigante può aiutare.

C’è anche un’altra nazione che può dire la sua ed è la Svizzera. Lara Gut-Behrami e Michelle Gisin sono altre due candidate per provare a vincere l’ambita Coppa del Mondo. La prima è la rivale di Goggia nella velocità e poi anche in gigante è tra le migliori, mentre la seconda fa della regolarità un suo punto di forza, riuscendo a piazzarsi sempre in ogni specialità.

Soelden sarà solo la prima tappa di una Coppa del Mondo femminile che si prospetta entusiasmante.

