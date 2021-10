Sci alpino, Coppa del Mondo 2021-2022: a Soelden il via della stagione. Bassino vuole il bis, ma la concorrenza è elevatissima

Domani si alza il sipario sulla Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. A dare il via alla nuova stagione sarà come sempre il gigante di Soelden sul ghiacciato del Rettenbach. Una gara che è più un test per valutare lo stato di forma delle atlete a quasi un mese dal via ufficiale con gli slalom di Levi e poi le gare americane. Pista come sempre molto complicata e tracciato insidioso, ma che porta a dolcissimi ricordi per i colori azzurri.

Lo scorso anno, infatti, a vincere fu Marta Bassino davanti a Federica Brignone. Una strepitosa doppietta azzurra, la prima della storia in quel di Soelden, con le due italiane che dominarono la concorrenza. Entrambe si presentano tra le grandi favorite per la vittoria anche nella gara di domani: Bassino difende la coppa di specialità vinta nella passata stagione e vuole ripetere lo stesso inizio, anche se a Soelden la vincitrice dell’anno precedente non ha mai vinto in quello successivo.

Il Rettenbach è un tracciato che piace molto pure a Federica Brignone, avendoci vinto nel 2015 (primo successo della carriera) e poi con due podi (sempre seconda) nel 2018 e 2020. Attesa in casa Italia anche per Sofia Goggia, che cerca di ritrovare continuità in gigante, dopo che nelle ultime stagioni aveva un po’ “abbandonato” la specialità.

La concorrenza per le italiane, però, è davvero elevatissima ed in gigante sono davvero tantissime le atlete che possono salire sul gradino più alto del podio. Tra le big la sola Petra Vlhova non ha mai vinto a Soelden e la vincitrice della scorsa Coppa del Mondo proverà a sfare questo tabù, in quello che sarà il suo esordio con la nuova guida tecnica (Mario Pini) dopo il clamoroso e burrascoso addio a Livio Magoni.

Fari puntati ovviamente su Mikaela Shiffrin, che ha vinto una sola volta in Austria nell’ormai lontano 2014. L’americana vuole tornare ad essere la regina della Coppa del Mondo dopo gli ultimi anni davvero difficili anche per le drammatica vicende famigliari e punta subito alla vittoria in quel di Soelden.

Attenzione anche al talento cristallino della neozelandese Alice Robinson, vincitrice nel 2019, ed anche alla classe della francese Tessa Worley, che vanta, invece, un successo nel 2018. Tra le favorite c’è ovviamente anche Lara Gut, unica a poter vantare due affermazioni sulla pista austriaca nel 2013 e 2016. Tanti nomi per uno spettacolo garantito.

Foto: LaPresse