Rugby, United Rugby Championship: Marin, drop a tempo scaduto! Treviso fa festa con Edimburgo

Match emozionante ed equilibrato a Monigo, dove si sfidano Benetton Treviso ed Edimburgo, due squadre che si equivalgono per ottanta minuti. Così sono i particolari a fare la differenza e i biancoverdi pagano il giallo a Nicotera e qualche pallone di troppo perso nel primo tempo, ma a tempo scaduto trovano il drop vincente di Marin.

Dopo un avvio caratterizzato da tante infrazione ed errori, dopo 4’ è Gianmarco Lucchesi a rompere un placcaggio e ad arrivare fino in fondo per la prima meta del match che fissa il punteggio sul 5-0. È Treviso a impostare il match, ma i ragazzi d Bortolami non riescono a sfondare e, così, alla prima occasione vengono puniti al 16’. Azione veloce e imponente di Edimburgo, ruck a un passo dalla linea di meta, pallone raccolto da Willem Nel che va oltre e schiaccia e scozzesi avanti 5-7. Benetton che lascia sul prato di Monigo troppe occasione di meta nel primo quarto di gioco.

Ancora un fallo dell’Edimburgo sulla linea dei 22 difensivi e al 22’ Albornoz può andare sulla piazzola da posizione comoda e Treviso che torna in vantaggio 8-7. Grave distrazione della difesa biancoverde al 25’, quando su un prolungato attacco scozzese il mediano Vellacott parte a sorpresa dal raggruppamento, trova un’autostrada davanti a sé e può schiacciare per la seconda meta ospite che vale l’8-14. Insiste l’Edimburgo in attacco e dopo un lungo assedio sulla linea dei 5 metri al 29’ è di nuovo Vellacott a colpire e ospiti che scappano via sull’8-19. Tenta una reazione la Benetton, sospinta dalla mischia che conquista una buona punizione in zona offensiva. E dalla seguente touche bel calcio di Albornoz al largo, dove Monty Ioane afferra l’ovale e schiaccia per il 15-19. Attacca ancora il XV di Bortolami, ma un avanti spegne le speranze di marcare ancora nei primi 40 minuti e si va al riposo con l’Edimburgo avanti di quattro punti.

Avvio di ripresa aggressivo di Edimburgo sia palla in mano sia in difesa, con Treviso che si fa intercettare malamente un ovale in attacco e chance per gli ospiti che con un calcetto entrano in area di meta e Ioane annulla salvando la situazione. Poco dopo stessa situazione, ma a parti invertite, con lo scatto dello stesso Ioane che viene però anticipato in area di meta. Molta confusione, errori e palloni persi da entrambe le parti in questo momento del match, con sia Treviso sia Edimburgo che rischiano grosso. Torna a spingere Edimburgo, che si ripresenta sui 5 metri biancoverdi, e sulla maul arriva la quarta meta per gli ospiti con McInally per il 15-24 al 50’. Ancora una volta Treviso si aggrappa alla mischia per risalire la china e conquistare una touche in attacco. Ancora un fallo degli ospiti e Marin va sulla piazzola per tornare sotto break e punteggio che va sul 18-24.

Insiste Treviso, alla ricerca della meta del possibile sorpasso mentre si entra nell’ultimo quarto di gioco. Al 62’ ingenuità di Nicotera che dà una spallata senza palla a un avversario e cartellino giallo per il tallonatore della Benetton che lascia i suoi in inferiorità. Si mette in salita il match per i padroni di casa ora, anche se Ruzza e compagni insistono a spingere. Mischia per Treviso sui 5 metri al 70’ e sul prosieguo dell’azione è nuovamente Lucchesi a schiaccare in meta e Marin trasforma il sorpasso sul 25-24. Sulla ripresa del gioco, però, palla persa in avanti da Treviso, fallo della mischia ed Edimburgo che ha una chance di tornare avanti dalla piazzola. Va van der Walt al calcio, trova i pali e punteggio che va sul 25-27. Un calcio direttamente in touche regala a Treviso un’ultima chance in attacco. Treviso insiste, a tempo ampiamente scaduto, conquista una touche in attacco. E all’84’ è Marin a mettere il drop del 28-27.

Foto: Mattia Radoni – LPS