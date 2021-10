Camila Giorgi si è qualificata per i quarti di finale del torneo Wta di Tenerife (Spagna), surclassando senza patemi la montenegrina Danka Kovinic con un secco 6-1, 6-2: un match mai in discussione, in cui la marchigiana si è rivelata superiore nel ritmo degli scambi da fondo campo.

La classifica Wta della portacolori del Bel Paese non è cambiata: resta infatti 35ma con 1708 punti. Il sorpasso su Marketa Vondrousova non si è materializzato, perché a sua volta la ceca è approdata ai quarti di finale a Mosca, mantenendo appena 7 lunghezze di vantaggio sull’italiana.

Camila Giorgi affronterà ai quarti una tra le belga Greet Minnen (n.69 del ranking) e l’olandese Arantxa Rus (n.61). In caso di approdo in semifinale, guadagnerebbe una posizione, ma solo qualora Vondrousova venga eliminata ai quarti a Mosca. I destini dell’azzurra e della tennista dell’Est Europa, al momento, sono intrecciati.

Nella migliore delle ipotesi, ovvero che vinca il torneo di Tenerife e che Vondrousova e la russa Ekaterina Alexandrova non facciano altrettanto a Mosca, la classe 1991 si isserebbe alla posizione n.33 della classifica Wta, scavalcando la slovena Tamara Zidansek. L’azzurra confida in un finale di stagione importante per riuscire ad installarsi tra le prime 32 tenniste del mondo, piazzamento che garantirebbe la partecipazione agli Australian Open 2022 da testa di serie.

PROIEZIONI CLASSIFICA WTA CAMILA GIORGI A TENERIFE

Posizione attuale con i quarti di finale: n.35 del mondo.

In caso di approdo in semifinale: n.34, ma solo in caso di sconfitta di Marketa Vondrousova a Mosca.

In caso di vittoria del torneo: n.33, ma solo se Marketa Vondrousova ed Ekaterina Alexandrova non vincono il torneo di Mosca.

