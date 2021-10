Pattinaggio di figura, inizia a Skate Canada il Grand Prix di Guignard-Fabbri. Le prospettive verso le Olimpiadi

Comincerà da Montrèal il percorso dei danzatori Charlène Guignard Marco Fabbri nel Grand Prix 2021-2022 di pattinaggio di figura. Gli azzurri infatti saranno della partita questo fine settimana a Skate Canada, seconda tappa del circuito, di scena presso il Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre dal 29 al 31 ottobre.

Gli allievi di Barbara Fusar Poli, reduci dalla vittoria al Lombardia Trophy, sono chiamati a conquistare il quinto podio consecutivo in un appuntamento della competizione itinerante, gettando le basi per l’ambiziosa cavalcata olimpica, dove potranno lottare per raggiungere una meritatissima top five.

Per riuscire nell’impresa, per prima cosa i bravissimi danzatori delle Fiamme Oro dovranno migliorare i loro record personali, ritoccando magari da subito quei 207.68 punti raccolti al World Team Trophy. E i presupposti ci sono tutti. Già al già citato Lombardia Trophy i nostri ragazzi hanno già dimostrato di essere perfettamente in grado di destreggiarsi nelle atmosfere urban, lontane dal loro stile, imposte dal regolamento per ciò che concerne la rhythm dance; saggiamente poi Charlène e Marco hanno deciso di conservare la davvero splendida free dance interpretata sulle ariose note di “Atonement“, forse il programma che rispecchia al 100% tutte le caratteristiche, purtroppo mai riconosciute fino in fondo, dei due atleti.

In Canada Guignard-Fabbri si batteranno per conquistare la prima posizione con i padroni di casa Piper Gilles-Paul Poirier, medaglia di bronzo ai Mondiali di Stoccolma e dunque decisamente più avanti in termini gerarchici, cercando di alzare il tiro per ciò che concerne il grado di esecuzione degli elementi, fattore che potrebbe consentire loro un balzo in avanti significativo.

Foto: Colombo Pier