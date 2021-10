Pattinaggio artistico: Sui-Han sul velluto vincono la gara delle coppie a Skate Canada 2021

Senza rivali Wenjing Sui-Cog Han. Gli atleti cinesi hanno vinto senza patema alcuno la prova delle coppie a Skate Canada 2021, seconda tappa del circuito ISU Grand Prix di pattinaggio artistico in fase di svolgimento questo weekend presso il Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre di Vancouver.

I Vice Campioni Olimpici in carica, al netto del “solito” errore nel triplo salchow in parallelo, eseguito con caduta dalla dama, hanno brillantemente portato a casa quanto pianificato, sciorinando qualità altissima negli elementi del layout, tra cui spiccano due splendidi lanciati, triplo flip e triplo salchow, il triplo twist e i sollevamenti, con nota di merito su quello finale del gruppo 3, introdotto da una entrata di rara raffinatezza e bellezza. Ottenendo chiaramente il miglior riscontro anche sul secondo punteggio gli allievi di Hongbo Zhao hanno raggiunto quota 145.11 (72.68, 73.43) per 224.05, scavando un solco profondissimo rispetto agli altri avversari, per l’occasione tutti sotto i 200 punti a causa di performance oltremodo malconce.

Quasi irriconoscibili in tal senso i russi Daria Pavlliuchenko-Denis Khodykin, artefici di una prestazione viziata da davvero tante imprecisioni sia sui salti in parallelo che sui lanciati oltre che nell’axel lasso, realizzato in modo chiaramente precario, motivo per cui si sono dovuti accontentare di 123.62 (62.74, 61.88) per 193.08. Male inoltre i tedeschi Minerva Fabienne Hase-Nolaan Segert, terzi dopo lo short e quinti nella classifica finale con 118.89 (56.65, 62.24) per 186.82. Ad approfittare della situazione ci hanno quindi pensato gli statunitensi Alhsley Cain Gribble-Timothy Leduc che, grazie al secondo libero maturato con una prova senza particolari sbavature, hanno centrato la terza piazza con 128.22 (62.28, 65.94) per 189.90.

Fuori dal podio infine le coppie di casa. Vanessa James-Eric Radford si sono infatti piazzati in quarta posizione con 122.90 (58.24, 65.66) per 187.92 superando nuovamente i compagni di squadra Kirsten Moore Towers-Michael Marinaro, sesti con 113.82 (49.12, 64.70) per 180.25 ed ancora in fase di ripresa.

CLASSIFICA FINALE COPPIE D’ARTISTICO

