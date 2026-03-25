Pattinaggio artistico: Hase-Volodin battono Metelkina-Berulava di un soffio nello short ai Mondiali. Ok Caladara-Maglio

Battaglia era prevista, e battaglia è stata. Dopo un davvero avvincente testa a testa Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin si sono imposti di un’incollatura in occasione dello short program delle coppie, segmento che ha chiuso la prima giornata valida per i Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico attualmente in scena presso l’O2 di Praga.

Nella fattispecie i tedeschi hanno avuto la meglio su Anastasiia Metelkina-Luka Berulava, facendo perno soprattutto sul miglior rendimento nelle componenti del programma che, grazie ad un layout pulitissimo, hanno concesso agli atleti di spingersi fino a 79.78 (43.50, 36.28), appena trentasei centesimi rispetto ai georgiani, attualmente secondi con 79.45 (44.30, 35.15), nuovo personal best maturato grazie ad un corto estremamente positivo.

Al terzo posto si sono invece attestati i canadesi Lia Pereira-Trennt Michaud, i quali hanno confermato l’ottimo feeling con il programma breve confezionando uno short da 75.52 (42.27, 33.25) staccando di quasi sei lunghezze gli ungheresi Maria Pavlova-Alexei Sviatchenko, quarti con 69.92 (38.10, 31.82) e traditi da una sbavatura nel triplo lutz lanciato.

Missione compiuta infine per Irma Caldara-Riccardo Maglio. Gli azzurri, chiamati nel tutt’altro che facile compito di sostituire in un colpo solo sia Sara Conti-Niccolò Macii che Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, sono riusciti a conquistare l’obiettivo di qualificarsi per il programma libero, attestandosi al diciottesimo posto con il punteggio di 58.79 (33.91, 25.88).

CLASSIFICA SHORT PROGRAM COPPIE D’ARTISTICO

Minerva Fabienne Hase / Nikita Volodin (Germania) – 79.78 punti Anastasiia Metelkina / Luka Berulava (Georgia) – 79.45 punti Lia Pereira / Trennt Michaud (Canada) – 75.52 punti Maria Pavlova / Alexei Sviatchenko (Ungheria) – 69.92 punti Yuna Nagaoka / Sumitada Moriguchi (Giappone) – 69.55 punti Emily Chan / Spencer Akira Howe (Stati Uniti) – 69.02 punti Alisa Efimova / Misha Mitrofanov (Stati Uniti) – 67.29 punti Karina Akopova / Nikita Rakhmanin (Armenia) – 67.12 punti Anastasia Vaipan-Law / Luke Digby (Gran Bretagna) – 66.34 punti Annika Hocke / Robert Kunkel (Germania) – 65.35 punti Katie McBeath / Daniil Parkman (Stati Uniti) – 64.42 punti Kelly Ann Laurin / Loucas Ethier (Canada) – 63.99 punti Ioulia Chtchetinina / Michal Wozniak (Polonia) – 63.59 punti Jiaxuan Zhang / Yihang Huang (Cina) – 62.69 punti Camille Kovalev / Pavel Kovalev (Francia) – 61.17 punti Oxana Vouillamoz / Tom Bouvart (Svizzera) – 60.12 punti Sofiia Holichenko / Artem Darenskyi (Ucraina) – 58.85 punti Irma Caldara / Riccardo Maglio (Italia) – 58.79 punti Gabriella Izzo / Luc Maierhofer (Austria) – 58.22 punti Anna Valesi / Martin Bidar (Repubblica Ceca) – 56.58 punti

Non qualificati alla finale:

21. Daria Danilova / Michel Tsiba (Paesi Bassi) – 48.77 punti