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Pattinaggio artistico: Hase-Volodin battono Metelkina-Berulava di un soffio nello short ai Mondiali. Ok Caladara-Maglio
Battaglia era prevista, e battaglia è stata. Dopo un davvero avvincente testa a testa Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin si sono imposti di un’incollatura in occasione dello short program delle coppie, segmento che ha chiuso la prima giornata valida per i Campionati Mondiali 2026 di pattinaggio artistico attualmente in scena presso l’O2 di Praga.
Nella fattispecie i tedeschi hanno avuto la meglio su Anastasiia Metelkina-Luka Berulava, facendo perno soprattutto sul miglior rendimento nelle componenti del programma che, grazie ad un layout pulitissimo, hanno concesso agli atleti di spingersi fino a 79.78 (43.50, 36.28), appena trentasei centesimi rispetto ai georgiani, attualmente secondi con 79.45 (44.30, 35.15), nuovo personal best maturato grazie ad un corto estremamente positivo.
Al terzo posto si sono invece attestati i canadesi Lia Pereira-Trennt Michaud, i quali hanno confermato l’ottimo feeling con il programma breve confezionando uno short da 75.52 (42.27, 33.25) staccando di quasi sei lunghezze gli ungheresi Maria Pavlova-Alexei Sviatchenko, quarti con 69.92 (38.10, 31.82) e traditi da una sbavatura nel triplo lutz lanciato.
Missione compiuta infine per Irma Caldara-Riccardo Maglio. Gli azzurri, chiamati nel tutt’altro che facile compito di sostituire in un colpo solo sia Sara Conti-Niccolò Macii che Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, sono riusciti a conquistare l’obiettivo di qualificarsi per il programma libero, attestandosi al diciottesimo posto con il punteggio di 58.79 (33.91, 25.88).
CLASSIFICA SHORT PROGRAM COPPIE D’ARTISTICO
- Minerva Fabienne Hase / Nikita Volodin (Germania) – 79.78 punti
- Anastasiia Metelkina / Luka Berulava (Georgia) – 79.45 punti
- Lia Pereira / Trennt Michaud (Canada) – 75.52 punti
- Maria Pavlova / Alexei Sviatchenko (Ungheria) – 69.92 punti
- Yuna Nagaoka / Sumitada Moriguchi (Giappone) – 69.55 punti
- Emily Chan / Spencer Akira Howe (Stati Uniti) – 69.02 punti
- Alisa Efimova / Misha Mitrofanov (Stati Uniti) – 67.29 punti
- Karina Akopova / Nikita Rakhmanin (Armenia) – 67.12 punti
- Anastasia Vaipan-Law / Luke Digby (Gran Bretagna) – 66.34 punti
- Annika Hocke / Robert Kunkel (Germania) – 65.35 punti
- Katie McBeath / Daniil Parkman (Stati Uniti) – 64.42 punti
- Kelly Ann Laurin / Loucas Ethier (Canada) – 63.99 punti
- Ioulia Chtchetinina / Michal Wozniak (Polonia) – 63.59 punti
- Jiaxuan Zhang / Yihang Huang (Cina) – 62.69 punti
- Camille Kovalev / Pavel Kovalev (Francia) – 61.17 punti
- Oxana Vouillamoz / Tom Bouvart (Svizzera) – 60.12 punti
- Sofiia Holichenko / Artem Darenskyi (Ucraina) – 58.85 punti
- Irma Caldara / Riccardo Maglio (Italia) – 58.79 punti
- Gabriella Izzo / Luc Maierhofer (Austria) – 58.22 punti
- Anna Valesi / Martin Bidar (Repubblica Ceca) – 56.58 punti
Non qualificati alla finale:
21. Daria Danilova / Michel Tsiba (Paesi Bassi) – 48.77 punti