Pattinaggio artistico, Skate America 2021: Trusova pronta a stupire. Attesa per Usacheva e Sinitsyna

La regina dei quadrupli suona la carica: cresce l’attesa per Alexandra Trusova, stella del pattinaggio artistico che sarà una delle protagoniste indiscusse di Skate America, la prima tappa del circuito ISU Grand Prix 2021-2022 in programma a Las Vegas (Nevada) dal 22 al 24 ottobre.

Il biglietto da visita della nativa di Riazan è stato a dir poco impressionante. In occasione dei classici test event, svoltosi a Chelyabinsk, l’atleta tornata nel gruppo di lavoro di Eteri Tutberidze ha sciorinato un libero composto dalla bellezza di cinque salti da quattro giri di rotazione, concedendosi il lusso di atterrare addirittura due lutz in zona bonus. Una performance surreale che, però, la nostra non è riuscita a replicare all’US Classic International, prima gara ufficiale dell’annata sportiva, commettendo più di una sbavatura.

Le curiosità circa i due segmenti di Trusova sono molteplici. Innanzitutto, il fenomeno dovrà riuscire a realizzare in piedi il triplo axel nello short, unico elemento ancora traballante sotto pressione; successivamente sarà tutta da scoprire la strategia che utilizzerà la russa: andrà nuovamente all in con i cinque quadrupli oppure deciderà di abbassare leggermente il base value puntando su un programma sicuro e pulito?

Alexandra Trusova tuttavia non sarà l’unica grande attesa del lotto. I riflettori saranno infatti puntati anche sulle due compagne di squadre meno note al grande pubblico: Daria Usacheva, in possesso di una qualità degli elementi da antologia, e Ksenya Sinitsyna, la quale è stata in passato una delle principali outsider di Kamila Valieva salvo poi essersi fermata a lungo per un infortunio.

Tra le altre partecipanti spiccano la nipponica Kaori Sakamoto, reduce da un Asian Open sfortunato e concluso al secondo posto, la veterana Satoko Miyahara, le due sudcoreane Youg You e Yelim Kim oltre che le tre atlete di casa Amber Glenn, Bradie Tennell e Audrey Shin. Da menzionare infine anche la presenza della polacca seguita da Lorenzo Magri Ekaterina Kurakova, pronta a misurarsi con avversarie dal livello più alto.

Foto: LaPresse