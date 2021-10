Pattinaggio artistico: Bradie Tennell salta Skate America 2021

Gli Stati Uniti perdono un pezzo pregiato nella tappa di casa. Bradie Tennell non sarà della partita in occasione di Skate America 2021, il primo evento del circuito ISU Grand Prix 2021-2022 di pattinaggio artistico in partenza il 22 ottobre fino al 24 sul ghiaccio della Tropicana Ave di Las Vegas, Nevada. La comunicazione è arrivata nelle scorse ore tramite un comunicato ufficiale della Federazione Statunitense.

Le motivazioni del forfait sono legate a un infortunio a un piede, incidente di percorso per cui la pattinatrice mancherà dunque all’appuntamento casalingo dalla prima volta dal suo debutto, avvenuto nel 2017.

L’atleta, che proprio lo scorso gennaio ha conquistato l’ambito titolo di Campionessa Nazionale, verrà sostituita per l’occasione da Audrey Shin, alla prima vera uscita nel circuito in un contesto “normale”, in quanto la sua unica partecipazione, sempre a Skate America, è avvenuta nella scorsa annata sportiva, in quello che è stato un vero e proprio mini Nazionale a causa delle restrizioni dettate dalla pandemia, comunque concluso al terzo posto.

Con l’assenza di Tennell la compagine americana, composta oltre che dalla già citata Shin anche da Amber Glenn e Starr Andrews, dovrà dimostrare di saper reggere l’urto non solo delle tre favorite russe Alexandra Trusova, Daria Usacheva e Kseniia Sinitsyna, ma anche delle due giapponesi Satoko Miyahara e Kaori Sakatamoto e delle sudcoreane Yelim Kim e Young You. Un’impresa non facile.

Foto: LaPresse