Nella seconda tappa, a Vancouver, del Grand Prix 2021-2022 di pattinaggio di figura, Charlène Guignard e Marco Fabbri hanno conquistato il primo podio azzurro della competizione.

I due danzatori, esibitisi al Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre, hanno conquistato un meritato secondo posto a Skate Canada; solo i padroni di casa Piper Gilles e Paul Poirier hanno fatto di meglio, aggiudicandosi la prima posizione.

Gli azzurri sono rimasti comunque soddisfatti della loro esibizione e del loro risultato, come affermato al termine della gara. Come riportato da Goldenskate, Guignard ha mostrato tutta la sua gioia anche per il ritorno del pubblico, senza nascondere le difficoltà dell’esibirsi nonostante il jet lag: “Non è stato facilissimo gareggiare qui per via del jet lag, ma oggi è stato più gratificante di ieri. Il pubblico è stato eccezionale, è stato bellissimo esibirsi di fronte a loro, finalmente!”.

Parole di gioia mista a soddisfazione anche per Fabbri, che si è soffermato anche su dettagli come i vestiti, che i due danzatori hanno deciso di cambiare per dare più eleganza all’esibizione: “Solo in un’altra gara, prima di oggi, abbiamo eseguito il libero: non volevamo lasciarlo in vista della stagione olimpica, quindi lo abbiamo tenuto e riproposto, ci siamo divertiti molto. Ma comunque abbiamo fatto qualche cambiamento, come i vestiti: volevamo essere più d’impatto ed eleganti. Adesso siamo concentrati sulla prossima gara, consci di aver conquistato un ottimo risultato oggi“.

