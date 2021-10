Pallanuoto, Champions League 2021-2022: da domani il secondo turno preliminare con Brescia e Savona

Torna la Champions League per quanto riguarda la pallanuoto maschile. Va in scena il secondo turno preliminare della massima competizione europea: sedici squadre in acqua, divise in quattro gironi, dai quali solamente due compagini strapperanno il pass per la fase a gironi.

Da domani impegnate anche due squadre azzurre: i campioni d’Italia dell’AN Brescia, favoriti nel Girone E di Parigi, e l’RN Savona, che andrà a caccia di un miracolo nel Gruppo C in Ungheria.

Il programma della manifesazione:

1a giornata (8 ottobre)

Girone C (a Szolnok)

VOULIAGMENI-SAVONA (ore 16)

SZOLNOK-JADRAN HERCEG NOVI (ore 18)

Girone D (a Zagabria)

MLADOST-APOLLON SMYRNIS (ore 19:30)

STELLA ROSSA-MONTPELLIER (ore 20:45)

Girone E (a Parigi)

BRESCIA-ORVOSI (ore 15:15)

NOISY LE SEC-TERRASSA (ore 16:45)

Girone F (a Spalato)

JADRAN SPALATO-PRIMORAC (ore 19)

BARCELONA-ORADEA (ore 20:30)

2a giornata (9 ottobre)

Girone C (a Szolnok)

JADRAN HERCEG NOVI-VOULIAGMENI (ore 16)

SZOLNOK-SAVONA (ore 18)

Girone D (a Zagabria)

STELLA ROSSA-APOLLON SMYRNIS (ore 18)

MLADOST-MONTPELLIER (ore 19:45)

Girone E (a Parigi)

ORVOSI-TERRASSA (ore 15:15)

NOISY LE SEC-BRESCIA (ore 16:45)

Girone F (a Spalato)

JADRAN SPALATO-BARCELONA (ore 18:30)

PRIMORAC-ORADEA (ore 20)

3a giornata (10 ottobre)

Girone C (a Szolnok)

SAVONA-JADRAN HERCEG NOVI (ore 9)

SZOLNOK-VOULIAGMENI (ore 11)

Girone D (a Zagabria)

MONTPELLIER-APOLLON SMYRNIS (ore 11)

MLADOST-STELLA ROSSA (ore 12:45)

Girone E (a Parigi)

TERRASSA-BRESCIA (ore 10:30)

NOISY LE SEC-ORVOSI (ore 12)

Girone F (a Spalato)

BARCELONA-PRIMORAC (ore 10:30)

ORADEA-JADRAN SPALATO (ore 12)

