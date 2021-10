NBA 2021-2022: Milwaukee travolge Brooklyn, Curry trascina i Warriors contro i Lakers

Si è finalmente alzato il sipario sulla nuova stagione NBA. Nell’Opening Night sono andate in scena due partite molto attese, con i campioni in carica dei Milwaukee Bucks che hanno subito lanciato un segnale ai principali rivali dei Brooklyn Nets; mentre nella Western Conference la prima ha visto cadere subito i Lakers per mano dei Golden State Warriors di uno Steph Curry subito molto incisivo.

Nella prima partita dell’anno Milwaukee travolge Brooklyn per 127-104 in un match che ha visto i padroni di casa sempre in pieno controllo fin dal primo quarto, dove hanno toccato anche il +18. I Nets hanno provato a ricucire, crollando poi nell’ultimo quarto, con il parziale Bucks di 30-19.

Giannis Antetokounmpo comincia con 32 punti, 14 rimbalzi e 7 assist e trova grande contributo da Khris Middleton (20 punti) e da un ottimo Pat Connaughton, 20 punti uscendo dalla panchina. L’unica brutta notizia per i Bucks è l’infortunio al tallone di Jrue Holiday, rimasto negli spogliatoi per tutto il secondo tempo. A Brooklyn non basta la doppia doppia di Kevin Durant (32 punti e 11 rimbalzi) ed un James Harden da 20 punti, 8 assist e 8 rimbalzi. Da segnalare anche la prestazione di Patty Mills, autore di 21 punti con 7/7 dall’arco.

Dopo il big match della Eastern Conference, è toccato a Golden State e Los Angeles Lakers aprire la Western Conference. I Warriors rovinano la prima allo Staples Center dei nuovi Lakers, imponendosi per 121-114, condotti da uno Steph Curry in tripla doppia con 21 punti (5/21 al tiro), 10 rimbalzi e 10 assist. Decisivo per gli ospiti un ultimo quarto da 38-29, con i Warriors che hanno trovato l’allungo dopo che i Lakers erano stati avanti tutta la partita.

Ai padroni di casa non bastano i 67 punti della coppia James-Davis: LeBron chiude con 34 punti ed 11 rimbalzi, mentre il lungo mette a referto 33 punti ed 11 rimbalzi. Da dimenticare l’esordio di Russell Westbrook con solo 8 punti e 4/13 al tiro. Golden State, invece, non è stata solo Curry, ma ha trovato anche un Jordan Poole da 20 punti ed un Nemanja Bjelica da 15 punti ed 11 rimbalzi.

RISULTATI NBA 2021-2022 (19 OTTOBRE)

Milwaukee Bucks – Brooklyn Nets 127-104

Los Angeles Lakers – Golden State Warriors 114-121

