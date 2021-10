NBA 2021-2022, i risultati della notte (22 ottobre): Miami supera Milwaukee, due su due per Golden State

Nella notte italiana si sono disputate 3 partite della stagione 2021-2022 di NBA e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire i risultati finali e le migliori prestazioni di giornata.

Esordio vincente per gli Atlanta Hawks contro Dallas. Dopo due quarti piuttosto equilibrati, la squadra di Nate McMillan ha preso definitivamente il largo nel terzo parziale con un netto 35-20 e ha poi chiuso agilmente il match sul 113-87. I migliori in casa Hawks sono stati il solito Trae Young (autore di 19 punti, 2 rimbalzi e addirittura 14 assist), John Collins (per lui 16 punti e 9 rimbalzi) e Cam Reddish (20 punti). Ai Mavericks non bastano invece i 18 punti di Luka Doncic (lo sloveno non è apparso proprio in formissima con un 6/17 dal campo) e i 17 di Jalen Brunson.

Nel secondo match di giornata Miami ha inaugurato la nuova stagione con una vittoria di prestigio contro Milwaukee. Gli Heat hanno “sfruttato” i tanti infortunati in casa Bucks (tra cui Jrue Holiday, Brook Lopez, Donte DiVincenzo e Bobby Portis) per conquistare facilmente il successo con un 137-95 che lascia ben poco spazio ai commenti. Per la franchigia della Florida il top scorer è Tyler Herro (protagonista assoluto con 27 punti con un clamoroso 10/18 da tre), ma ci sono da evidenziare anche le prove di Jimmy Butler (21 punti, 4 rimbalzi e 6 assist) e di Bam Adebayo (20 punti e 13 rimbalzi). Per la squadra di Mike Budenholzer il migliore sul parquet di gioco è Giannis Antetokounmpo con 15 punti e 10 rimbalzi.

Infine, nell’ultimo incontro disputato nella notte, si è visto l’emozionante successo di Golden State contro i Los Angeles Clippers. A decidere la contesa in favore della squadra di casa ci ha pensato il solito Steph Curry con ben 8 punti nel finale che hanno permesso ai Warriors di chiudere sul 115-113. Proprio il numero 30 di Golden State è stato anche l’MVP del match con addirittura 45 punti (con un assurdo 16/25 da tre) e 10 rimbalzi. Ad aiutare Curry, ci hanno pensato Andrew Wiggins con 17 punti e 6 rimbalzi e Draymond Green con 10 punti, 6 rimbalzi e 7 assist, mentre ai Clippers (che saranno privi presumibilmente fino a fine stagione dell’infortunato Kawhi Leonard) non sono serviti a nulla i 29 punti di Paul George (anche 11 rimbalzi per lui) e i 22 di Eric Bledsoe.

RISULTATI NBA 2021-2022 (22 OTTOBRE)

Atlanta Hawks (1-0) – Dallas Mavericks (0-1) 113-87

Miami Heat (1-0) – Milwaukee Bucks (1-1) 137-95

Golden State Warriors (2-0) – Los Angeles Clippers (0-1) 115-113

Foto: LaPresse