Motomondiale, GP Emilia Romagna 2021: calendario, programma, orari. Guida tv Sky, DAZN e TV8

Tutto è pronto per il Gran Premio dell’Emilia Romagna e del Made in Italy, sedicesimo atto del Motomondiale 2021. Lo spettacolo è assicurato in quel di Misano Adriatico che per il secondo anno consecutivo accoglie due round della MotoGP.

Dopo l’appuntamento del COTA (Austin/Texas) il mondo delle due ruote torna in Romagna per una manifestazione che dei fatto rimpiazza il GP della Malesia, annullato per il secondo anno consecutivo in seguito all’emergenza sanitaria.

Questo week-end sarà l’ultimo fine evento in casa in MotoGP per Valentino Rossi. Il #46 di Yamaha si appresta a salutare i propri tifosi che occuperanno le tribune dell’impianto dedicato a Marco Simoncelli.

Il Gran Premio dell’Emilia Romagna e del Made in Italy sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) su DAZN. TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 125 di Sky) proporrà la immagini in chiaro delle qualifiche e delle gare, mentre non è prevista la copertura delle prove libere. SkyGO e NowTV sono accessibili per il live streaming, OA Sport seguirà l’intera manifestazione con la Diretta Live.

PROGRAMMA GP EMILIA ROMAGNA MOTOGP 2021

La programmazione di SKY Sport MotoGP/DAZN

Venerdì 22 ottobre

Ore 9.00-9.40, Moto 3, Prove libere 1, diretta

Ore 9.55-10.40, Moto GP, Prove libere 1, diretta

Ore 10.55-11.35, Moto 2, Prove libere 1, diretta

Ore 13.15-13.55, Moto 3, Prove libere 2, diretta

Ore 14.10-14.55, Moto GP, Prove libere 2, diretta

Ore 15.10-15.50, Moto 2, Prove libere 2, diretta

Sabato 23 ottobre

Ore 9.00-9.40, Moto 3, Prove libere 3, diretta

Ore 9.55-10.40, Moto GP, Prove libere 3, diretta

Ore 10.55-11.35, Moto 2, Prove libere 3, diretta

Ore 12.35-12.50, Moto 3, Qualifica 1, diretta

Ore 13.00-13.15, Moto 3, Qualifica 2, diretta

Ore 13.30-14.00, Moto GP, Prove libere 4, diretta

Ore 14.10-14.25, Moto GP, Qualifica 1, diretta

Ore 14.35-14.50, Moto GP, Qualifica 2, diretta

Ore 15.10-15.25, Moto 2, Qualifica 1, diretta

Ore 15.35-15.50, Moto 2, Qualifica 2, diretta

Domenica 24 ottobre

Ore 8.40-9.00, Moto 3, Warm Up, diretta

Ore 9.10.-9.30, Moto 2, Warm Up, diretta

Ore 9.40-10.000, Moto GP, Warm Up, diretta

Ore 11.00, Moto 3, Gara, diretta

Ore 12.20, Moto 2, Gara, diretta

Ore 14.00, Moto GP, Gara, diretta

Programma TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 125 di sky)

Sabato 23 ottobre

Ore 12.35-12.50, Moto 3, Qualifica 1, diretta

Ore 13.00-13.15, Moto 3, Qualifica 2, diretta

Ore 13.30-14.00, Moto GP, Prove libere 4, diretta

Ore 14.10-14.25, Moto GP, Qualifica 1, diretta

Ore 14.35-14.50, Moto GP, Qualifica 2, diretta

Ore 15.10-15.25, Moto 2, Qualifica 1, diretta

Ore 15.35-15.50, Moto 2, Qualifica 2, diretta

Domenica 24 ottobre

Ore 11.00, Moto 3, Gara, diretta

Ore 12.20, Moto 2, Gara, diretta

Ore 14.00, Moto GP, Gara, diretta

