Un bel colpo di coda. Luca Marini ha reagito dopo quanto accaduto a Misano in MotoGP e proprio nei test disputati due giorni dopo sul circuito Marco Simoncelli il fratellino di Valentino Rossi ha trovato quel feeling tanto agognato con la Ducati dello Sky VR46 Avintia.

Un connubio che ha funzionato in un contesto molto difficile. Sì, perchè al COTA di Austin, in Texas, la condizione dell’asfalto è tutt’altro che buona e i centauri della classe regina hanno avuto argomenti per cui lamentarsi. Marini, da par suo, si è concentrato sul proprio lavoro e messo insieme i pezzi del puzzle.

Ne è venuta fuori una grande prestazione nelle qualifiche: in Q1 miglior tempo assoluto e in Q2 un nono posto che gli farà cominciare il GP delle Americhe dalla terza fila. “Sono veramente contento della qualifica e del crono perché significa che stiamo facendo bene e si vedono i frutti di quanto provato al test a Misano. Mi sento meglio sulla moto e riesco a guidare come vorrei“, le parole di Luca (fonte: comunicato stampa Sky VR46).

“In FP3 e FP4 abbiamo avuto qualche problema, non siamo stati perfetti e forse, per la prima volta in questa stagione, abbiamo dei dubbi sulla scelta della gomma per domani. Le nostre opzioni sono soft o media al posteriore, guarderemo i dati delle altre Ducati e decideremo dopo il warm up. La squadra sta facendo davvero un gran lavoro e mi sono divertito oggi“, ha aggiunto il centauro italiano.

Foto: Comunicato stampa Sky VR46