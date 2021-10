Luca Marini esprime la propria opinione nel corso della conferenza stampa del Gran Premio dell’Emilia Romagna, sedicesimo atto del Motomondiale 2021. Il portacolori di Ducati è pronto a dare battaglia in quella che sarà la terza prova della stagione nel Bel Paese.

Il teammate di Enea Bastianini ha dichiarato: “Vorrei essere un po’ più avanti in classifica. Sono in ogni caso contento di come è andato tutto quest’anno. Preferirei fare qualche errore ed avere più punti. Nonostante tutto ho imparato molto, dalla gestione delle gomme al controllo della moto. Ho bisogno di migliorare la mia condizione fisica. Il mio target è restare nella Top10”.

Marini ha espresso la propria opinione in merito alla nuova partnership tra Ducati e Dorna. Ricordiamo che il marchio di Borgo Panigale diventerà l’unico fornitore della MotoE a partire dal 2023: “Penso che sia un’ottima notizia. Ho già in mio possesso una macchina elettrica e questo potrebbe essere il futuro”.

Il fratello di Valentino Rossi ha rilasciato un commento su quanto accaduto in Moto3 in quel di Austin (Texas/USA). Un incidente ha caratterizzato l’appuntamento americano del Motomondiale, un contatto che fortunatamente non ha portato a delle conseguenze per i centauri coinvolti: “Le penalità severe devono educare, non si può continuare in questo modo. Attualmente le moto non permettono di fare la differenza, servirebbe una soluzione anche da quel punto di vista. I piloti più forti devono essere in grado di emergere”.

Foto: LaPresse