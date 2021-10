MotoGP in tv, GP Emilia Romagna 2021: programma Sky, DAZN e TV8, orari, streaming

Manca sempre meno al Gran Premio dell’Emilia Romagna e del Made in Italy, sedicesimo atto del Motomondiale 2021. Tutto è pronto per il terzo ed ultimo round nel Bel Paese, competizione che di fatto rimpiazza il GP della Malesia.

Il francese Fabio Quartararo è il leader della classifica generale. Il portacolori di Yamaha ha al momento 254 punti contro i 202 del nostro Francesco Bagnaia (Ducati), primo in quel di Misano Adriatico lo scorso settembre.

Il piemontese cerca conferme dopo aver perso altri punti nella lotta per il Mondiale al Circuit of The Americas (Austin/Texas) due settimane fa, appuntamento dominato dallo spagnolo Marc Marquez (Honda) che ha colto il secondo acuto del 2021.

Il Gran Premio dell’Emilia Romagna e del Made in Italy verrà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) su DAZN. TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 125 di Sky) consentirà la visione in chiaro delle qualifiche di sabato e delle gare di domenica. SkyGO e NowTV sono accessibili per il live streaming, mentre OA Sport seguirà l’intera manifestazione con la Diretta Live.

PROGRAMMA GP EMILIA ROMAGNA MOTOGP 2021

La programmazione di SKY Sport MotoGP/DAZN

Venerdì 22 ottobre

Ore 9.00-9.40, Moto 3, Prove libere 1, diretta

Ore 9.55-10.40, Moto GP, Prove libere 1, diretta

Ore 10.55-11.35, Moto 2, Prove libere 1, diretta

Ore 13.15-13.55, Moto 3, Prove libere 2, diretta

Ore 14.10-14.55, Moto GP, Prove libere 2, diretta

Ore 15.10-15.50, Moto 2, Prove libere 2, diretta

Sabato 23 ottobre

Ore 9.00-9.40, Moto 3, Prove libere 3, diretta

Ore 9.55-10.40, Moto GP, Prove libere 3, diretta

Ore 10.55-11.35, Moto 2, Prove libere 3, diretta

Ore 12.35-12.50, Moto 3, Qualifica 1, diretta

Ore 13.00-13.15, Moto 3, Qualifica 2, diretta

Ore 13.30-14.00, Moto GP, Prove libere 4, diretta

Ore 14.10-14.25, Moto GP, Qualifica 1, diretta

Ore 14.35-14.50, Moto GP, Qualifica 2, diretta

Ore 15.10-15.25, Moto 2, Qualifica 1, diretta

Ore 15.35-15.50, Moto 2, Qualifica 2, diretta

Domenica 24 ottobre

Ore 8.40-9.00, Moto 3, Warm Up, diretta

Ore 9.10.-9.30, Moto 2, Warm Up, diretta

Ore 9.40-10.000, Moto GP, Warm Up, diretta

Ore 11.00, Moto 3, Gara, diretta

Ore 12.20, Moto 2, Gara, diretta

Ore 14.00, Moto GP, Gara, diretta

Programma TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 125 di sky)

Sabato 23 ottobre

Ore 12.35-12.50, Moto 3, Qualifica 1, diretta

Ore 13.00-13.15, Moto 3, Qualifica 2, diretta

Ore 13.30-14.00, Moto GP, Prove libere 4, diretta

Ore 14.10-14.25, Moto GP, Qualifica 1, diretta

Ore 14.35-14.50, Moto GP, Qualifica 2, diretta

Ore 15.10-15.25, Moto 2, Qualifica 1, diretta

Ore 15.35-15.50, Moto 2, Qualifica 2, diretta

Domenica 24 ottobre

Ore 11.00, Moto 3, Gara, diretta

Ore 12.20, Moto 2, Gara, diretta

Ore 14.00, Moto GP, Gara, diretta

