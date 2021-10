Oggi, domenica 24 ottobre, andrà in scena il GP del Made in Italia dell’Emilia-Romagna, terzultimo del Motomondiale. Sul circuito di Misano le emozioni non mancheranno e siamo pronti a goderci lo spettacolo.

In MotoGP Francesco ‘Pecco’ Bagnaia partirà dalla pole-position. Il centauro piemontese, in sella alla Ducati, ha realizzato la quarta p.1 consecutiva in questo scorcio di campionato, dando un saggio delle sue strepitose qualità. La Rossa si è dimostrata performante in tutte le condizioni e il meteo da questo punto di vista potrebbe essere una variabile importante in vista della corsa che scatterà alle ore 14.00.

Il leader del campionato Fabio Quartararo partirà da una posizione molto arretrata. Il francese sarà al via dalla 15ma casella e dovrà prodursi in una rimonta senza prendersi eccessivi rischi e non vanificare il notevole vantaggio acquisito in classifica generale. Fabio, con i suoi 52 punti di margine su ‘Pecco’ a tre gare dalla fine, ha un vantaggio molto ampio, per cui potrebbe adottare una strategia attendista.

In questo contesto si spera che Valentino Rossi sappia risalire la corrente: il 23° posto delle qualifiche non è un risultato lusinghiero, ma il Dottore ci terrebbe a chiudere in maniera dignitosa questo fine-settimana davanti al pubblico di casa per quello che rappresenta.

Di seguito il programma del weekend e come seguirlo in tv:

PROGRAMMA GP EMILIA-ROMAGNA 2021

Domenica 24 ottobre

Ore 9.00-9.20, Moto3, Warm Up, diretta

Ore 9.30-9.50, Moto2, Warm Up, diretta

Ore 10.00-10.20, MotoGP, Warm Up, diretta

Ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

Ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

Ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

PROGRAMMA GP EMILIA-ROMAGNA 2021 IN TV

TV A PAGAMENTO – L’evento sarà trasmesso integralmente e in esclusiva da Sky Sport. I canale su cui fare affidamento saranno Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201), che trasmetteranno in diretta i warm-up e le gare di tutte le classi.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita le gare di tutte le classi. Non è prevista alcuna copertura dei warm-up che sarà curata esclusivamente da Sky Sport.

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky), Now e da DAZN.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutta la programmazione domenicale.

PROGRAMMA SKY SPORT

Domenica 24 ottobre

Ore 8.55: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11.00: gara Moto3

Ore 12.00: Paddock Live

Ore 12.20: gara Moto2

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14.00: gara MotoGP

Ore 15.00: Zona Rossa

Ore 16.00: Paddock Live

Ore 18.00: Race Anatomy MotoGP

PROGRAMMA TV8

Domenica 24 ottobre

Ore 13.55, Moto 3, Gara, differita

Ore 15.10, Moto 2, Gara, differita

Ore 16.50, Moto GP, Gara, differita

