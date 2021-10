Domenica di grande sofferenza fisica ad Austin per Franco Morbidelli, che ha concluso in ultima posizione il Gran Premio delle Americhe 2021, valido come quindicesimo e quartultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il romano della Yamaha Factory, dopo una discreta partenza, è sprofondato progressivamente tagliando il traguardo con 49″ di ritardo dal vincitore Marc Marquez e più di 20″ dalla zona punti.

“Sfortunatamente sono riuscito a fare 7-8 giri e poi ho dovuto calare il mio ritmo di molto, altrimenti non sarebbe stato possibile per me terminare la gara con quel ritmo. Non avevo più forza nella gamba, non riuscivo più a fare nel modo corretto le curve e le frenate a sinistra, facevo i cambi di direzione solo con le braccia e senza l’uso delle gambe, sulle buche le cose si facevano molto difficili. È stata una delle gare più difficili dell’anno per tutti, ma sicuramente per me è stata la gara più difficile della mia vita per via delle condizioni fisiche in cui mi sto trovando adesso“, racconta il vice-campione iridato in carica (fonte: GPone).

“È stata una grande sfida, ma nel complesso è stato un weekend positivo, abbiamo migliorato la velocità, il feeling con la moto, sono riuscito a fare dei passi avanti, nelle libere abbiamo visto che mi sono trovato più avanti rispetto a Misano ed è positivo. Adesso abbiamo due settimane tra qua e Misano, cercherò di recuperare e lavorare ancora. Sono curioso di andare di nuovo a Misano e di vedere dei progressi, spero di vederli perché sia nei test di Misano sia qui abbiamo lavorato bene, penso e spero di vedere dei miglioramenti“, conclude l’italo-brasiliano.

Credit: MotoGP.com Press