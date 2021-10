Motocross, Tony Cairoli infinito campione! Capolavoro a Pietramurata: trionfo in MXGP!

La classe non è acqua! Tony Cairoli, nonostante gli acciacchi e un ritiro sempre più vicino, dimostra di saperci fare: è il siciliano, infatti a trionfare nella seconda manche del GP di Pietramurata, tappa del Mondiale 2021 di MxGP. La classe regina del Motocross ha visto il ritorno al successo di chi di pagine storiche ne ha scritte e davanti al pubblico italiano le motivazioni non mancavano per regalarsi qualcosa di speciale. Un Cairoli, infatti, che con il terzo posto di gara-1 si è portato a casa il successo della prova in terra italiana, potendo fregiare del podio più alto in un round particolarmente sentito.

Una gara magistrale quella di Cairoli che, scattato benissimo al via, ha saputo amministrare il proprio vantaggio nei confronti dei rivali come ai vecchi tempi. Nessuna incertezza per il centauro della KTM che, disimpegnandosi piuttosto bene tra le insidie del tracciato nostrano, è riuscito a trovare un sintesi da campione. Alle sue spalle hanno terminato lo svizzero della Yamaha Jeremy Seewer (+2″601) e il campione del mondo in carica Tim Gajser su Honda a 4″915.

Una gara-2 tiratissima per i piazzamenti sul podio per l’importanza nella classifica generale. Non a caso alle spalle di Gajser troviamo l’olandese Jeffrey Herlings (KTM) a 7″054 e il francese della Kawasaki Romain Febvre a 10″463. Un Febvre che ha di che rammaricarsi vista la partenza poco felice e il tentativo di rimonta disperato, tra mille rischi, per recuperare terreno.

Il transalpino, vincitore della run-1, non ha potuto fare altro che terminare immediatamente alle spalle degli avversari diretti per il titolo in una situazione di classifica davvero incredibile. A tre prove dal termine, infatti, Herlings guida le fila con 573 punti, con una lunghezza di margine su Febvre e 3 su Gajser. Una graduatoria nella quale Cairoli è quinto a 109 punti dal vertice. Costretto a perdere terreno, invece, lo spagnolo Jorge Prado che in questa manche si è dovuto ritirare. Lo spagnolo è quarto a -100 da Herlings.

Per quanto riguarda il resto della truppa italiana, da segnalare il 13° posto di Alessandro Lupino, il 24° di Alberto Forato e il 29° di David Philippaerts. Prossimo appuntamento mondiale il 31 ottobre per l’ultimo atto del trittico a Pietramurata.

CLASSIFICA GARA-2 GP PIETRAMURA MXGP 2021

1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 35:08.916 20 0:00.000 0:00.000 1:43.700 8 53.809

2 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Yamaha 35:11.517 20 0:02.601 0:02.601 1:44.068 6 53.619

3 243 Gajser, Tim SLO AMZS Honda 35:13.831 20 0:04.915 0:02.314 1:43.667 8 53.826

4 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 35:15.970 20 0:07.054 0:02.139 1:43.924 17 53.693

5 3 Febvre, Romain FRA FFM Kawasaki 35:19.379 20 0:10.463 0:03.409 1:43.663 8 53.828

6 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 35:24.587 20 0:15.671 0:05.208 1:43.962 10 53.673

7 19 Olsen, Thomas Kjer DEN DMU Husqvarna 35:55.003 20 0:46.087 0:30.416 1:45.694 10 52.794

8 189 Bogers, Brian NED KNMV GASGAS 36:00.304 20 0:51.388 0:05.301 1:45.140 10 53.072

9 919 Watson, Ben GBR ACU Yamaha 36:01.518 20 0:52.602 0:01.214 1:46.085 14 52.599

10 41 Jonass, Pauls LAT LAMSF GASGAS 36:13.228 20 1:04.312 0:11.710 1:45.690 5 52.796

11 29 Jacobi, Henry GER DMSB Honda 36:15.950 20 1:07.034 0:02.722 1:46.432 16 52.428

12 89 Van Horebeek, Jeremy BEL FMB Beta 36:16.951 20 1:08.035 0:01.001 1:46.140 8 52.572

13 77 Lupino, Alessandro ITA FMI KTM 36:18.653 20 1:09.737 0:01.702 1:46.608 10 52.341

14 16 Paturel, Benoit FRA FFM Honda 36:20.918 20 1:12.002 0:02.265 1:46.795 7 52.25

15 226 Koch, Tom GER DMSB KTM 36:21.799 20 1:12.883 0:00.881 1:46.900 13 52.198

16 92 Guillod, Valentin SUI FMS Yamaha 36:26.038 20 1:17.122 0:04.239 1:46.567 6 52.361

17 109 Wright, Dylan CAN CMA Honda 36:27.730 20 1:18.814 0:01.692 1:46.145 7 52.57

18 32 Van doninck, Brent BEL FMB Yamaha 36:30.208 20 1:21.292 0:02.478 1:46.738 6 52.278

19 172 Boisrame, Mathys FRA FFM Kawasaki 36:33.327 20 1:24.411 0:03.119 1:46.383 8 52.452

20 24 Simpson, Shaun GBR ACU KTM 36:33.654 20 1:24.738 0:00.327 1:46.890 11 52.203

21 183 Locurcio, Lorenzo VEN FMV KTM 36:41.769 20 1:32.853 0:08.115 1:47.345 5 51.982

22 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 36:51.095 20 1:42.179 0:09.326 1:47.318 16 51.995

23 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Yamaha 35:26.777 19 1 lap 1 lap 1:48.300 9 51.524

24 303 Forato, Alberto ITA FMI GASGAS 35:29.909 19 1 lap 0:03.132 1:48.660 9 51.353

25 147 Sihvonen, Miro FIN SML Honda 35:41.184 19 1 lap 0:11.275 1:48.133 5 51.603

26 18 Brylyakov, Vsevolod MFR MFR Honda 35:56.421 19 1 lap 0:15.237 1:46.480 3 52.404

27 667 Nordström Graaf, Anton SWE SVEMO Yamaha 36:35.822 19 1 lap 0:39.401 1:50.565 4 50.468

28 79 Hoarau, Timothée FRA FFM Kawasaki 35:25.607 17 3 laps 2 laps 1:56.192 6 48.024

29 15 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 16:47.848 9 11 laps 8 laps 1:48.072 4 51.632

30 61 Prado, Jorge ESP RFME KTM 15:09.829 8 12 laps 1 lap 1:46.469 7 52.41

31 326 Gilbert, Josh GBR ACU Husqvarna 4:02.464 2 18 laps 6 laps 1:51.022 2 50.26

32 4 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 4:10.732 2 18 laps 0:08.268 1:57.726 1 47.398

Foto: MXGP.com