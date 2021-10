Motocross oggi, GP Germania MXGP 2021: orari, tv, programma, streaming. In gara Tony Cairoli

Dopo l’appuntamento tutto in Italia a Riola Sardo e a Mantova per il ‘Nazioni’, il Mondiale di Motocross guarda alla Germania per l’undicesimo round del campionato (3 ottobre).

DIRETTA LIVE GARE MXGP MOTOCROSS

In MxGP, sull’hard pack di Teutschenthal, l’osservato speciale sarà Jeffrey Herlings. Approfittando dei problemi fisici di Tony Cairoli e di Tim Gajser, reduce dall’operazione alla clavicola, l’olandese ha saputo con il doppio sigillo in gara-1 e gara-2 in Sardegna guadagnarsi la testa della graduatoria generale, a discapito proprio di Gajser.

Una sfida dai connotati epici visto che i due ai nastri di partenza della prova teutonica sono separati da un solo punto (371 vs 370). Per questo il confronto definirà ancor meglio il quadro della situazione. Herlings è in una forma incredibile: dopo aver saltato anch’egli il GP di Repubblica Ceca per problemi fisici, l’orange ha messo insieme su 10 manche disputate sei vittorie e gli ultimi 3 GP l’hanno visto trionfare. Si capisce bene che per gli altri non sarà affatto facile.

Da capire le condizioni di Cairoli, caduto sulla sabbia sarda, ma grandissimo protagonista nel ‘Nazioni’ con gli azzurri trionfati. Le qualità del siciliano non sono in discussione e l’ultima ‘esibizione’ a Mantova ne è un’ulteriore riprova. Ci si augura che nell’appuntamento tedesco Tony sappia gettare il cuore oltre l’ostacolo.

Di seguito il programma odierno e come seguirlo in tv:

PROGRAMMA GP GERMANIA 2021 – MOTOCROSS

Domenica 3 ottobre

Ore 12.15 Gara-1 MX2

Ore 13.15 Gara-1 MXGP

Ore 15.10 Gara-2 MX2

Ore 16.10 Gara-2 MXGP

PROGRAMMA GP GERMANIA 2021 – MOTOCROSS IN TV

Il Gran Premio di Germania di motocross sarà seguito in diretta da Eurosport2, mentre RaiSport trasmetterà la differita alle 16.20 e alle 19.30 delle due manche della MxGP. Vi sarà la copertura streaming in diretta su Eurosport Player Discovery+. OA Sport, invece, vi proporrà le DIRETTE LIVE delle due manche della MXGP.

Credit: Infront