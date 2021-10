Motocross, GP Trentino MXGP 2021: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo

Messa in archivio anche la tappa spagnola, il Mondiale motocross 2021, non solo prosegue senza soluzioni di continuità, ma addirittura accelera. Siamo pronti, infatti, per gli ultimi cinque appuntamenti della stagione che saranno vissuti uno dietro l’altro, tutti d’un fiato.

Domenica 24 ottobre, infatti, si inizierà con il Gran Premio del Trentino, primo appuntamento del trittico che si correrà sul tracciato di Pietramurata. Mercoledì 27 ottobre, infatti, toccherà al Gran Premio di Pietramurata, mentre domani 31 ottobre si concluderà con il Gran Premio del Garda.

A quel punto rimarranno solamente le ultime due tappe che, ironia della sorte, si disputeranno ancora una volta sul suolo italiano. Il Mondiale 2021 si deciderà, infatti, a Mantova con il Gran Premio di Lombardia (7 novembre) e il Gran Premio Città di Mantova di mercoledì 10 novembre. In poche parole cinque gare in 17 giorni.

Arriviamo all’appuntamento con Jeffrey Herlings al comando con 505 punti contro i 493 di Romain Febvre ed i 490 di Tim Gajser.

IN TV – Il Gran Premio del Trentino, prima tappa del trittico di Pietramurata, sarà trasmesso da Eurosport e Raisport che, a seconda del palinsesto, decideranno quali manche trasmettere live. In streaming, su Eurosport Player e RaiPlay, invece, la copertura sarà completa. Su OA Sport, come sempre, saranno garantite le DIRETTE LIVE scritte delle due manche della classe regina.

PROGRAMMA GP TRENTINO 2021 – MOTOCROSS

Domenica 24 ottobre

Ore 12.15 Gara-1 MX2

Ore 13.15 Gara-1 MXGP

Ore 15.10 Gara-2 MX2

Ore 16.10 Gara-2 MXGP

