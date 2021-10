Motocross, GP Garda MXGP in tv: orari fine settimana, programma, streaming

Nuovo appuntamento, il terzo consecutivo, per il Motocross in quel di Pietramurata. Tutto è pronto per il GP Garda, il sedicesimo della MXGP 2021. Lo spettacolo è assicurato dopo il turno infrasettimanale che ha premiato il nostro Antonio Cairoli (KTM).

Jeffrey Herlings è il leader del Mondiale dopo il GP di Pietramurata, prova che è andata in scena in via eccezionale lo scorso mercoledì. L’olandese di KTM ha al momento 1 solo punti di vantaggio sul francese Romain Febvre (Kawasaki) che per qualche ora si è ritrovato leader del Mondiale.

Occhi puntati su Tony Cairoli. Il siciliano, out nell’appuntamento di domenica scorsa, è stato il migliore nella tappa di tre giorni fa. Il #222 di KTM si appesta a dare battaglia in una pista che anche nel 2020 ha accolto tre appuntamenti della MXGP.

Il GP del Garda verrà proposto come sempre in diretta su Eurosport ed in streaming su Eurosport Player. Resta da definire la programmazione di RAI Sport (canale 57 del digitale terrestre e 227 di Sky), mentre OA Sport vi aggiornerà costantemente con la Diretta Live.

PROGRAMMAZIONE GP GARDA MXGP 2021 MOTOCROSS

Domenica 31 ottobre

Ore 12.15 Gara-1 MX2

Ore 13.15 Gara-1 MXGP

Ore 15.10 Gara-2 MX2

Ore 16.10 Gara-2 MXGP

GP GARDA MXGP 2021 IN TV

Diretta TV Eurosport

Diretta RAI Sport (da confermare in base al palinsesto)

Diretta streaming Eurosport Player

Diretta testuale OA Sport

Foto: MXGP.com